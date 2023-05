ПСЖ готви треньорски удар - привлича Жозе Моуриньо

В информацията се казва, че съветникът на ПСЖ Луис Кампос е провел разговори с агента на треньора Жорже Мендеш. Кампос смята, че двукратният победител в Шампионска лига е перфектният кандидат да води ПСЖ, тъй като знае как да работи със звездни футболисти.

Продължаване на договора на настоящия треньор Галтие е малко вероятно след ранните отпадания от Шампионска лига и Купата на Франция. Моуриньо има договор с Рома до 2024 година. Миналата година той изведе отбора до трофея в Лигата на конференциите, а този сезон италианците стигнаха до полуфиналите на Лига Европа.

