ПСЖ показа на какво е способен в дербито от Лига 1, Дембеле блести

Пари Сен Жермен разгроми Лил с 3:0 в двубой от 18-ия кръг на френската Лига 1. На "Парк де Пренс" Усман Дембеле секна силното начало на гостите с гол в 13-ата минута. В началото на втората част ново попадение на столичани бе отменено, но в 64-тата минута нямаше какво да го спре носителя на "Златната топка" да удвои аванса на "принцовете" с красиво изпълнение. В добавеното време Брадли Баркола също се разписа. Парижани се върнаха на върха с 42 точки - 2 пред Ланс, който е с мач по-малко.

Лил стартира много силно срещата. Жиру се озова сам срещу Шевалие и го прехвърли. Топката обаче срещна гредата. При опита за добавка на Итън Мбапе стражът се намеси. Малко по-късно Мбапе пак пропусна от чиста позиция. Отговорът дойде в 13-ата минута. Дембеле получи от Витиня и преодоля Берке Йозер. В 30-ата минута вратарят на "песовете" спря Дуе. До почивката ПСЖ можеше да удвои, ако Витиня и Дембеле имаха повече късмет.

През втората част Берке Йозер пак имаше доста работа и се намеси няколко пъти. В 64-тата минута турският страж остана безпомощен пред магията на Демблеле, който удвои аванса на "принцовете" с впечатляващ прехвърлящ удар. Последваха силни минути за Дуе, който първо не намери целта, а после изтърва сам срещу Йозер. Лил можеше да се върне в срещата седем минути преди края, но Шевалие отрази удар на Диауне. В третата минута на добавеното време Баркола се възползва от грешка на противника за крайното 3:0.

