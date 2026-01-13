Сензацията е факт! ПСЖ загуби от градския съперник и е аут от Купата на Франция

Пари Сен Жермен е аут от Купата на Франция! На „Парк де Пренс“ "принцовете" допуснаха сензационно поражение от градския съперник ФК Париж с 0:1 в двубой от 1/16-финалите. Единственото попадение в срещата реализира Жонатан Иконе в 74-тата минута. По ирония на съдбата крилото е юноша на актуалния победител в Шампионска лига. Така новакът в елита си отмъсти за поражението с 1:2 преди 10 дни в мач от Лига 1.

Възпитаниците на Луис Енрике стартираха активно. Баркола и Рамош пропуснаха изгодни положения в начало. Шевалие също не беше без работа. Стражът на ПСЖ отрази силен удар на Алмани Гори. В 14-ата минута шут на Витиня се размина на сантиметри от целта. В средата на полувремето Обед Нкамбадио демонстрира рефлекс, за да спре Гонсало Ромаш. До почивката и Уорън Заир-Емери изтърва възможност.

През втората част "принцовете" опитваха да затягат още повече обръча. Нкамбадио продължаваше да блести, като отчайва Рамош и Заир-Емери. В 66-ата Брадли Баркола стреля опасно близо до вратата, а малко по-късно появилият се от скамейката Усман Дембеле разочарова със слаб удар. Около четвърт час преди да изтече редовното време Илан Кебал резервата Иконе, който с техничен изстрел вкара за 0:1. ПСЖ се втурна в атака, но без успех. В 87-ата минута Заир-Емери уцели напречния стълб. Секунди преди края и Дуе пропусна.

