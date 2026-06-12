НА ЖИВО: Тръмп заплаши Иран с масирани удари, после промени решението си

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е отменил планираните за тази вечер удари срещу Иран - няколко часа, след като заплаши с нови бомбардировки и изрази желание да „превземе“ остров Харг, център на иранската петролна инфраструктура, предаде Ройтерс. „Въз основа на факта, че преговорите с Ислямска Република Иран са били отнесени до най-високо ниво на иранското ръководство и одобрени, аз, като президент на Съединените американски щати, отмених планираните удари и бомбардировки срещу Иран тази вечер“, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа Трут Соушъл.

По-рано Тръмп заяви, че САЩ ще ударят Иран „много здраво тази вечер“ и скоро ще поемат контрола над петролната и газовата инфраструктура, както и пазарите на тази близкоизточна страна след поредицата от ответни удари в Залива, които подкопаха крехкото примирие, отбелязва Ройтерс. Централният щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал Анбия", върховното обединено военно командване на Иран, заяви малко преди това, че Съединените щати ще получат по-суров отговор отпреди, ако атакуват Иран, след като Тръмп заяви, че САЩ ще нанесат нов удар по Иран.