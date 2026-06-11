Грандиозната стратегия на Нетаняху се разпада

Войната с Иран беше сбъдването на 30-годишната мечта на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Той предупреждаваше от десетилетия, че Иран представлява смъртоносна заплаха за страната му, пише Financial Times. На 28 февруари Израел и САЩ започнаха мащабна военна кампания срещу Ислямската република. Още по-хубавото, от гледна точка на Нетаняху, е, че войната е съвместна със САЩ.

Нетаняху убеди американския президент Доналд Тръмп, че войната ще доведе до смяна на режима в Иран. Най-малкото той беше решен да сложи край на иранската заплаха за Израел.

Кампанията обаче не протече по план. Иранският режим не се е отказал и доказа, че все още може да извършва ракетни удари срещу Израел. Подкрепяната от Иран "Хизбула" обстрелва Северен Израел и се бори с израелските сили в Ливан. А сега близкият съюз на Нетаняху с Тръмп е под сериозна заплаха. Още: Бенямин Нетаняху ще се кандидатира за нов мандат

Скорошните ирански ракетни атаки бяха в отговор на израелските удари по южен Бейрут. Израел отговори с нови бомбардировки. Но Тръмп изглежда решен да предотврати по-нататъшна ескалация. Американският президент заяви пред Financial Times: "Аз вземам всички решения. Той [Нетаняху] не взема решенията."

Нетаняху сега е изправен пред много труден избор: да се откаже от ударите срещу Иран и "Хизбула" и да изглежда слаб в очите на иранския режим и израелската общественост? Или да се противопостави на Тръмп и да застраши съюза с Америка?

Израелските политици обичат да повтарят, че страната им е суверенна и сама решава как да се защитава. Но реалността е, че Израел остава силно зависим от американските оръжия и системи за противовъздушна отбрана.

Дилемата се изостря още повече от факта, че мирното споразумение, което Тръмп договаря, вероятно ще остави Иран в по-силна финансова позиция и той все пак ще има ядрен капацитет. Контролът върху корабоплаването в района на Ормузкия проток и способността на Техеран да създава сериозни смущения в енергийните доставки се превърнаха в мощен инструмент за натиск. Иран демонстрира способността си да нанася удари по американски бази и инфраструктура в Персийския залив и да оцелее. Това допълнително засили потенциала на Ислямската република за възпиране. Още: Израел е готов да действа без съюзници срещу Иран

Нетаняху настоява за свобода на действие срещу "Хизбула". Атаките на групировката принудиха хиляди жители на Северен Израел да напуснат домовете си. Израелската офанзива срещу "Хизбула" от своя страна принуди над милион ливанци също да напуснат домовете си. Но Тръмп се обади на Нетаняху миналата седмица и очевидно с обиден тон му нареди да прекрати кампанията на Израел в Ливан.

Затрудненото положение на Израел в Ливан е част от по-широк стратегически провал. Израел е във война вече повече от две години и половина след атаките на Хамас на 7 октомври 2023 г. Жестокостта на израелската кампания в Газа нанесе огромни щети на международния авторитет на страната. Международният съд на ООН (да не се бърка с този в Хага) прие, че обвиненията срещу Израел заслужават разглеждане по същество и наложи временни мерки, без да се произнася окончателно дали е извършен геноцид.

Нетаняху обаче настоява, че води страната си към победа. През септември той се похвали пред ООН, че Израел е "смачкал" голяма част от "терористичната машина" на "Хамас", "осакатил" е "Хизбула" и е "опустошил" ядрените и ракетни програми на Иран. Още: Американски хеликоптер се разби до Ормузкия проток, Тръмп разкри състоянието на пилотите (ВИДЕО)

Тези твърдения изглеждат все по-неубедителни. "Хамас" е в Газа, а "Хизбула" все още е мощна сила в Ливан. Иран продължава да сее хаос с ракети и дронове.

Нетаняху правеше една и съща грешка всеки път. Той разчиташе единствено на военна сила, игнорирайки политиката и дипломацията. Убиването на врагове няма да направи Израел по-сигурен. Ако една група лидери бъде елиминирана в Газа, Бейрут или Техеран, друга ще заеме тяхното място.

За Нетаняху е по-лесно - както политически, така и интелектуално - да изобрази враговете на Израел като безмозъчни фанатици, които могат само да бъдат унищожени, отколкото да се задълбочи в коренните причини за конфликта. Израелците отказват да признаят очевидното.

Като разгърна тотална война срещу враговете на Израел, Нетаняху искаше да възстанови репутацията си и да осигури политическото си бъдеще. Победата над Иран трябваше да бъде върховното постижение на неговите успехи - окончателен триумф над главния му враг, постигнат именно в година на избори. Още: Нетаняху: Иран и Хизбула са по-слаби от всякога, не сме приключили кампанията си (ВИДЕО)

Вместо това Нетаняху ще отиде до урните по-късно тази година в ситуация, в която враговете на страната са живи и здрави, а подкрепата за Израел рязко спада в целия Запад, дори в Белия дом. Израелските избори почти винаги са оспорвани, така че резултатът не е гарантиран. Но сигурността на страната вероятно ще бъде доминиращият въпрос. А стратегията на Нетаняху в тази област се провали. Той заслужава да загуби.

Автор: Гидеон Рахман за Financial Times

Превод: Ганчо Каменарски