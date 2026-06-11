Тръмп: Ще ударим Иран много здраво тази нощ, ще превземем остров Харг

Американският президент Доналд Тръмп засили рязко словесните атаки срещу Иран, като написа в социалните мрежи на 11 юни, че "тази нощ" САЩ ще поразят Ислямската република много сериозно. В бъдеще пък републиканецът не изключва превземане на остров Харг - по думите му, било въпрос на време американците да поемат контрол над мястото, където е разположен главният петролен терминал на иранците. Чрез него се осъществяват около 90% от целия износ на суров петрол и приходите от терминала са основен икономически стълб за режима в Техеран.

"Ще направим като с Венецуела"

"Съединените щати ще нанесат МНОГО СИЛЕН УДАР срещу Иран (чиито военноморски сили, военновъздушни сили, радарни системи, противовъздушна отбрана и всички други форми на отбрана, заедно с по-голямата част от настъпателния му потенциал, са ИЗЧЕЗНАЛИ!) ОЩЕ ТАЗИ ВЕЧЕР", заплаши Тръмп в Truth Social.

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BREAKING: Trump:



The United States will be hitting Iran (Whose Navy, Air Force, Radar, Anti Aircraft, and all other forms of Defense, together with most its offensive capability, are GONE!), VERY HARD TONIGHT.



At some point in the not too distant future, we will be taking… pic.twitter.com/0OmFGiCXyC — Clash Report (@clashreport) June 11, 2026

"В недалечно бъдеще ще превземем остров Харг и други обекти от петролната инфраструктура и ще поемем пълен контрол над техните пазари на петрол и газ, подобно на това, което направихме с Венецуела, което се оказва изключително успешно както за Венецуела, така и за Съединените американски щати. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!", завърши публикацията си той, припомняйки акцията в южноамериканската страна от януари 2026 г., когато беше пленен венецуелският диктатор Николас Мадуро - той ще бъде съден в САЩ.

И още - Тръмп заяви, че "американски самолети летят над Техеран, а те (иранците - бел. ред.) не подозират нищо".

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"Аз бих предпочел да превземем остров Харг", каза президентът пред Fox News, но влезе и в противоречие: "Не съм сигурен, че САЩ имат желание за това". Отделно републиканецът посочи, че Щатите водят преговори с Техеран.

Всичко това разкрива за пореден път колко нестабилно е примирието, нарушено в последните дни заради атаките на Израел срещу "Хизбула" в ливанската столица Бейрут, последвалите взаимни удари между Иран и Израел, свалянето от Иран на американски военен хеликоптер Apache с двама пилоти на борда (те бяха спасени) и въздушните атаки на САЩ срещу ирански обекти. Иранците отговориха и на тях - с нападения срещу американски военни бази и други съоръжения, с атаки срещу Йордания, Кувейт и Бахрейн.

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Скот Бесент: Каквото иранците нанесат като щета, ще си го покрием от техните сметки

Същевременно американският финансов министър Скот Бесент заяви, че иранският режим ще загуби играта, която играе. "Всяка щета, която нанесе на нашите съюзници в Персийския залив, ще бъде покрита със средства, изтеглени от ирански сметки", написа той.

"Всяка атака, която Иран предприеме, само ще задълбочи икономическите и финансовите последствия, пред които е изправен", добави Бесент.

Bessent:



The Iranian regime will lose the zero-sum game it is playing.



Any damage it inflicts on our allies in the Gulf will be paid for with funds extracted from Iranian Accounts.



Any tolls paid to the Persian Gulf Strait Authority will be offset by funds extracted from their… pic.twitter.com/KoosdcaA8T — Clash Report (@clashreport) June 11, 2026

Думите му идват на фона на изявленията на Кувейт, че ПВО на страната е свалила 24 "вражески дрона" за последните 48 часа.

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