Кабинетът "Радев":

Тръмп: Ще ударим Иран много здраво тази нощ, ще превземем остров Харг

11 юни 2026, 16:56 часа 483 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп: Ще ударим Иран много здраво тази нощ, ще превземем остров Харг

Американският президент Доналд Тръмп засили рязко словесните атаки срещу Иран, като написа в социалните мрежи на 11 юни, че "тази нощ" САЩ ще поразят Ислямската република много сериозно. В бъдеще пък републиканецът не изключва превземане на остров Харг - по думите му, било въпрос на време американците да поемат контрол над мястото, където е разположен главният петролен терминал на иранците. Чрез него се осъществяват около 90% от целия износ на суров петрол и приходите от терминала са основен икономически стълб за режима в Техеран.

"Ще направим като с Венецуела"

"Съединените щати ще нанесат МНОГО СИЛЕН УДАР срещу Иран (чиито военноморски сили, военновъздушни сили, радарни системи, противовъздушна отбрана и всички други форми на отбрана, заедно с по-голямата част от настъпателния му потенциал, са ИЗЧЕЗНАЛИ!) ОЩЕ ТАЗИ ВЕЧЕР", заплаши Тръмп в Truth Social.

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"В недалечно бъдеще ще превземем остров Харг и други обекти от петролната инфраструктура и ще поемем пълен контрол над техните пазари на петрол и газ, подобно на това, което направихме с Венецуела, което се оказва изключително успешно както за Венецуела, така и за Съединените американски щати. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!", завърши публикацията си той, припомняйки акцията в южноамериканската страна от януари 2026 г., когато беше пленен венецуелският диктатор Николас Мадуро - той ще бъде съден в САЩ.

И още - Тръмп заяви, че "американски самолети летят над Техеран, а те (иранците - бел. ред.) не подозират нищо".

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"Аз бих предпочел да превземем остров Харг", каза президентът пред Fox News, но влезе и в противоречие: "Не съм сигурен, че САЩ имат желание за това". Отделно републиканецът посочи, че Щатите водят преговори с Техеран.

Всичко това разкрива за пореден път колко нестабилно е примирието, нарушено в последните дни заради атаките на Израел срещу "Хизбула" в ливанската столица Бейрут, последвалите взаимни удари между Иран и Израел, свалянето от Иран на американски военен хеликоптер Apache с двама пилоти на борда (те бяха спасени) и въздушните атаки на САЩ срещу ирански обекти. Иранците отговориха и на тях - с нападения срещу американски военни бази и други съоръжения, с атаки срещу Йордания, Кувейт и Бахрейн.

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Скот Бесент: Каквото иранците нанесат като щета, ще си го покрием от техните сметки

Същевременно американският финансов министър Скот Бесент заяви, че иранският режим ще загуби играта, която играе. "Всяка щета, която нанесе на нашите съюзници в Персийския залив, ще бъде покрита със средства, изтеглени от ирански сметки", написа той.

"Всяка атака, която Иран предприеме, само ще задълбочи икономическите и финансовите последствия, пред които е изправен", добави Бесент.

Думите му идват на фона на изявленията на Кувейт, че ПВО на страната е свалила 24 "вражески дрона" за последните 48 часа.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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