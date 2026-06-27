Кабинетът "Радев":

Пълно класиране в груповата фаза на Световното първенство 2026 - битката в група I приключи (ОБНОВЕНА)

27 юни 2026, 0:29 часа 79174 прочитания 1 коментар

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде историческо по много причини. Една от тях е рекордният брой участници - цели 48. Съответно групите също ще бъдат най-многобройни в историята на световните първенства - 12. Освен това, за пръв път освен всички отбори, завършили на първо и второ място в групата си, осемте най-добри тима, завършили на трето място, също ще намерят мястото си на елиминациите. Това означава, че дори 1 победа в груповата фаза почти със сигурност ще осигурява класиране за елиминациите.

Мондиал 2026 започна на 11 юни с мач между домакина Мексико и ЮАР. А в тази статия ще можете да следите класирането груповата фаза.

Класиране в груповата фаза на Мондиал 2026

Група А

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Мексико

3

3

0

0

6:0

9

2

Южна Африка

3

1

1

1

2:3

4

3

Южна Корея

3

1

0

2

2:3

3

4

Чехия

3

0

1

2

2:6

1

 

Група B

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Швейцария

3

2

1

0

7:3

7

2

Канада

3

1

1

1

8:3

4

3

Босна и Херцеговина

3

1

1

1

5:6

4

4

Катар

3

0

1

2

2:10

1

 

Група C

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Бразилия

3

2

1

0

7:1

7

2

Мароко

3

2

1

0

6:3

7

3

Шотландия

3

1

0

2

1:4

3

4

Хаити

3

0

0

3

2:8

0

 

Група D

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

САЩ

3

2

0

1

8:4

6

2

Австралия

3

1

1

1

2:2

4

3

Парагвай

3

1

1

1

2:4

4

4

Турция

3

1

0

2

3:5

3

 

Група E

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Германия

3

2

0

1

10:4

6

2

Кот д'Ивоар

3

2

0

1

4:2

6

3

Еквадор

3

1

1

1

2:2

4

4

Кюрасао

3

0

1

2

1:9

1

 

Група F

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Нидерландия

3

2

1

0

10:4

7

2

Япония

3

1

2

0

7:3

5

3

Швеция

3

1

1

1

7:7

4

4

Тунис

3

0

0

3

2:12

0

 

Група G

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Египет

2

2

1

0

4:2

4

2

Иран

2

0

2

0

2:2

2

3

Белгия

2

0

2

0

1:1

2

4

Нова Зеландия

2

0

1

1

3:5

1

 

Група H

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

 Испания

2

1

1

0

4:0

4

2

 Уругвай

2

0

2

0

3:3

2

3

 Кабо Верде

2

0

2

0

2:2

2

4

 Саудитска Арабия

2

0

1

0

1:5

1

 

Група I

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

 Франция

3

3

0

0

10:2

9

2

 Норвегия

3

2

0

1

8:7

6

3

 Сенегал

3

1

0

2

8:6

3

4

 Ирак

3

0

0

3

1:12

0

 

Група J

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

 Аржентина

2

2

0

0

5:0

6

2

 Австрия

2

1

0

1

3:3

3

3

 Алжир

2

1

0

1

2:4

3

4

 Йордания

2

0

0

2

2:5

0

 

Група K

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

 Колумбия

2

2

0

0

4:1

6

2

 Португалия

2

1

1

0

6:1

4

3

 ДР Конго

2

0

1

2

1:2

1

4

 Узбекистан

2

0

0

2

1:8

0

 

Група L

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

 Англия

2

1

1

0

4:2

4

2

 Гана

2

1

1

0

1:0

4

3

 Хърватия

2

1

0

1

3:4

3

4

 Панама

2

0

0

2

0:2

0

 

Световно първенство по футбол 2026
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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