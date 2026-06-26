Как се съди AI за използване на музика: Рут Колева обяснява в Студио Actualno (ВИДЕО)

Човек слуша, гледа, чете, влияе се от изкуство, което му носи емоция. Човек създава изкуство базирано на тази емоция, на житейския си опит, на преживяванията си, вътрешния си свят и умствения си капацитет. Една технология - изкуственият интелект - няма емоции. Той няма душа.

Това каза певицата и музикален продуцент Рут Колева в предаването "Студио Actualno" във връзка с публикация в социалните мрежи, в която тя сподели, че е разбрала за употребата на 79 от нейните произведения за обучение на изкуствен интелект.

Според нея кражбата на интелектуален труд, дори и за обучение на новите технологични системи ощетява независимите артисти и позволява на големите компании да изкарват пари на техен гръб.

Източник: Instagram

99% от музикалните изпълнители, които съществуват по света са независими. Те не са част от трите големи музикални компании и много по трудно могат да си търсят правата, особено когато нямат този финансов ресурс, обясни певицата.

"В САЩ в момента се завеждат две дела от много ищци и аз имам щастието да мога да се присъединя към тях, защото моят репертоар е представляван от САЩ. Регистрирана съм в едно от дружествата за колективно управление на права и имам статут на данъкоплатец в Америка. Но това е изолиран случай, повечето хора нямат такава възможност", каза Рут.

Тя е категорична, че международната общност и институциите трябва да наложат спешни и строги регулации над изкуствения интелект, преди технологиите напълно да обезценят човешкия труд.

"Трябва да има компенсация, трябва да има легален начин тези модели да използват вече създаденото съдържание или просто да бъдат забранени", заяви тя.

Повече по темата вижте в интервюто с водещ Мирослав Димитров.