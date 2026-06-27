Сенегал запази шансовете си на Мондиал 2026 живи след разгром над азиатци

Отборът на Сенегал постигна убедителен успех в последния си двубой от груповата фаза на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. По този начин "лъвовете на Теранга" си осигуриха шанс да продължат напред след победа с 5:0 над Ирак. Срещата беше решителна за двата тима, тъй като записаха по две загуби в първите си две срещи. Така Сенегал завърши на трето място с 3 точки и се нареди сред най-добрите трети отбори, докато Ирак отпадна. "Лъвовете" ще трябва да изчакат развитието на оставащите срещи, преди да разберат дали се класират.

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"Лъвовете от Теранга" се ориентираха по-добре в срещата и логично скоро поведоха в резултата. Идриса Гей бе намерен след корнер и стреля, но топката премина опасно близо до целта. При следващото положение от ъглов удар Сенегал не пропусна да поведе. Абдулайе Сек намери мрежата с добър удар с глава. Малко след 10-а минута Ирак направи задачата си още по-трудна, след като остана с човек по-малко на терена. Ребин Сулака сбърка и позволи на Садио Мане да му отнеме топката и да се откъсне, заради което го задържа за фланелката. Първоначално съдията му показа жълт картон, но след намесата на ВАР цветът стана червен. Последваха силни минути за африканците, които не спряха да обстрелват вратата на Ахмед Базил Фадхил, но неуспешно. Така Сенегал се оттегли на почивката с минимален аванс.

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Сенегал се развихри през второто полувреме

На почивката селекционерът на Ирак извърши вратарска смяна, заменяйки Фадхил с Джалал Хасан, което се оказа катастрофално решение. Сенегалците продължиха доминацията си от самото начало на второто полувреме. В първите минути Садио Мане пропусна отлична възможност да удвои преднината на своя тим. Ирак най-накрая стигна до първия си точен удар в мача в 52-тата минута, когато Али Джасим опита да притесни Мори Диау, но той отрази удара му. Веднага след това удар на Сар пред другата врата бе отразен. В 56-ата минута натискът на Сенегал даде резултат, като Исмаила Сар бе точен за 2:0. Моменти по-късно "лъвовете от Теранга" направиха аванса си класически. Поредна грешка в защитата на Ирак позволи на Исмаила Сар да отнеме и да подаде към Пап Гей на границата на наказателното поле, който се разписа след прекрасен диагонален удар. Веднага след паузата за хидратация, Сенегал се разписа за четвърти път във вратата на Ирак, като отново Пап Гей бе под светлините на прожекторите. В 82-а минута Илиман Ндиайе също записа името си сред голмайсторите, за да оформи крайното 5:0.

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