Днес не можеш да излъжеш слушателите: Тино с нова страница в творчеството си (ВИДЕО)

Всички песни се появиха в периода, в който темата беше любов. Опитах да сложа други заглавия, но в крайна сметка остана това - леко клиширано. Но това не ме притеснява, защото съдържанието вътре не отговаря толкова на това, което всеки би си представил първоначално, когато чуе "любов".

Това разказа любимият на публиката изпълнител Тино в предаването "Студио Actualno", във връзка с новия си албум, който предстои да представи на 15 октомври за пръв път пред публика.

Младият певец заяви своя втори албум "Любов" със сингъла "Била си ти", който се появява още в началото на миналото лято. След поредицата от хитови дуети, които Тино прави през последните години, в следващия си албум той ще ни въведе в изцяло негов свят, в който главна роля заема любовта и нейните различни лица.

Източник: Орфей мюзик

"Наистина, дуетите са нещо, което ми се получава чудесно, защото обичам да ползвам тази рамка, която имам с другите артисти. Когато се съберем, започваме именно през усещането за споделеност, много по-бързо и конкретно да раждаме неща. При мен това работи особено добре и особено силно. Обичам да пиша заедно със своите приятели артисти, особено пък запознавайки се с нов артист... В този албум реших да го направя по-трудно, именно за да излязат по-болезнени неща, с които трябва да съм по-честен сам със себе си", сподели той.

По първия сингъл от предстоящия албум, както и по всички останали песни, Тино работи в студиото с хитовия продуцент Денис Попстоев. Работата им започва в началото на тази година, като музиката и текстовете на песните преди това вече са се появили в усамотение в софийския дом на Тино, където са се родили и едни от най-големите хитове на последните няколко години.

"В моментите, в които не преминавам през някаква конкретна емоционална трудност ме вдъхновява самата музика. Да седна да посвиря, да послушам музика, може и ритъм дори. Рядко се появява първо текстът. Обикновено той се появява от само себе си, когато вече музиката не вълнува достатъчно", разказа Тино.

Повече за новата страница в творческия път на младия изпълнител - вижте в интервюто.