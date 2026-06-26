Страх от украинско унижение: Руснаците разглобиха резиденцията на Путин във Валдай? (СНИМКИ, ВИДЕО)

Сграда на територията на почивния комплекс „Ужин“ – известната резиденция на руския диктатор Владимир Путин във Валдай – е била разглобена, съобщава украинската мониторингова платформа "КиберБорошно", която работи с данни с отворен код. Тя се позовава на анализ на сателитни снимки, от които може да се предположи именно тази сензационна новина. Причината за този ход не е известна, но може да се предположим, че "това е било направено, за да се избегне политическо унижение в случай на унищожаване на тази дача от украински безпилотни летателни апарати", пише каналът на 26 юни.

CyberBoroshno analysis finds Putin’s residence in Valdai has been demolished. Analysts said the logic remains unclear, but suggested fear of a drone strike on the site as a possible motive. A section of the M-11 highway near the residence was also closed today. #Russia pic.twitter.com/PpkqgVhyLn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 26, 2026

Районът около резиденцията бе отцепен

По-рано днес полицията в Русия спря движението по магистрала М-11, която минава в близост до резиденцията на руския диктатор във Валдай, Новгородска област, северозападно от Москва. Това е предизвикало огромно задръстване до село Коломно, предаде Telegram каналът "Осторожно Новости".

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Според очевидци служители на пътната полиция са спрели движението по пътя в двете посоки, без да обясняват причините.

Пътят е бил затворен на няколко десетки километра близо до резиденцията на Владимир Путин във Валдай, съобщава агенцията. Затвореният участък обхваща 90 км.

🚧 Something is happening near Putin's residence



Traffic on a toll highway in Russia's Tver region was completely shut down in both directions, according to Ostorozhno, Novosti. Witnesses reported a massive traffic jam near the village of Kolomno, but authorities gave no… pic.twitter.com/fEJBAnm4r1 — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026

Смяташе се, че това са мерки заради секретна среща на Путин с беларуския диктатор Александър Лукашенко.

Затегнатата охрана във Валдай заради страха на Путин

В началото на юни, на фона на опасенията от опити за покушение, Путин е наредил на двете си по-големи дъщери да заживеят при него в строго охранявания му горски дворцов комплекс във Валдай - между Москва и Санкт Петербург. Те трябвало да преместят там и внуците на стопанина на Кремъл. Според разследване на We Can Explain най-голямата му дъщеря - 41-годишната Мария Воронцова, която е мултимилионерка - се е преместила в комплекса заедно с двете си деца. Към нея се присъединили по-малката й сестра, 39-годишната бивша акробатка Катерина Тихонова и синът ѝ.

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Охраната на имота на полуострова, разположен между две езера и заобиколен от гъста гора, е била значително засилена в контекста на факта, че украинските дронове навлизат все по-дълбоко в руска територия. Комплексът вече е защитен от 27 кули за противовъздушна отбрана, разположени в два защитни кръга, което е значително увеличение в сравнение със седемте кули, разположени там преди две години. Според широкоразпространявана информация в медиите имението разполага и с подземен бункер.