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Страх от украинско унижение: Руснаците разглобиха резиденцията на Путин във Валдай? (СНИМКИ, ВИДЕО)

26 юни 2026, 16:59 часа 859 прочитания 0 коментара
Снимка: Telegram.com/Проект
Страх от украинско унижение: Руснаците разглобиха резиденцията на Путин във Валдай? (СНИМКИ, ВИДЕО)

Сграда на територията на почивния комплекс „Ужин“ – известната резиденция на руския диктатор Владимир Путин във Валдай – е била разглобена, съобщава украинската мониторингова платформа "КиберБорошно", която работи с данни с отворен код. Тя се позовава на анализ на сателитни снимки, от които може да се предположи именно тази сензационна новина. Причината за този ход не е известна, но може да се предположим, че "това е било направено, за да се избегне политическо унижение в случай на унищожаване на тази дача от украински безпилотни летателни апарати", пише каналът на 26 юни.

Районът около резиденцията бе отцепен

По-рано днес полицията в Русия спря движението по магистрала М-11, която минава в близост до резиденцията на руския диктатор във Валдай, Новгородска област, северозападно от Москва. Това е предизвикало огромно задръстване до село Коломно, предаде Telegram каналът "Осторожно Новости".

Още: 90 км отцепени: Какво се случва край резиденцията на Путин (ВИДЕО)

Според очевидци служители на пътната полиция са спрели движението по пътя в двете посоки, без да обясняват причините.

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Пътят е бил затворен на няколко десетки километра близо до резиденцията на Владимир Путин във Валдай, съобщава агенцията. Затвореният участък обхваща 90 км.

Смяташе се, че това са мерки заради секретна среща на Путин с беларуския диктатор Александър Лукашенко.

Затегнатата охрана във Валдай заради страха на Путин

В началото на юни, на фона на опасенията от опити за покушение, Путин е наредил на двете си по-големи дъщери да заживеят при него в строго охранявания му горски дворцов комплекс във Валдай - между Москва и Санкт Петербург. Те трябвало да преместят там и внуците на стопанина на Кремъл. Според разследване на We Can Explain най-голямата му дъщеря - 41-годишната Мария Воронцова, която е мултимилионерка - се е преместила в комплекса заедно с двете си деца. Към нея се присъединили по-малката й сестра, 39-годишната бивша акробатка Катерина Тихонова и синът ѝ.

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Охраната на имота на полуострова, разположен между две езера и заобиколен от гъста гора, е била значително засилена в контекста на факта, че украинските дронове навлизат все по-дълбоко в руска територия. Комплексът вече е защитен от 27 кули за противовъздушна отбрана, разположени в два защитни кръга, което е значително увеличение в сравнение със седемте кули, разположени там преди две години. Според широкоразпространявана информация в медиите имението разполага и с подземен бункер.

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Русия Владимир Путин война Украйна Валдай резиденция Путин
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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