Ще се провали ли споразумението: САЩ нанесоха въздушни удари по Иран (ВИДЕО)

Силите на Централното командване на САЩ (CENTCOM) нанесоха в петък удари срещу Иран. Според Вашингтон, те са в отговор на вчерашното нападение срещу търговски кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Американски самолети нанесоха удари по ирански складове за ракети и дронове, както и по крайбрежни радарни позиции, след като Иран удари моторния кораб „Евър Лавли“ на 25 юни с атакуващ дрон. Плавателният съд под сингапурски флаг е излизал от Ормузкия проток покрай бреговете на Оман по време на атаката на Иран.

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„Неоправданата агресия срещу търговското корабоплаване от страна на иранските сили очевидно наруши прекратяването на огъня. Освен това, опасното поведение на Иран подкопа свободата на корабоплаване, тъй като търговията все повече преминава през жизненоважния международен търговски коридор. Силите на CENTCOM продължават да осигуряват координация за безопасно преминаване и подкрепа на търговските кораби, преминаващи през пролива. Американските военни остават на място и бдителни, за да гарантират, че всички аспекти на споразумението с Иран се спазват, изпълняват и са в пълна сила“, категорични са от централното американско командване.

Какво твърди Иран?

От иранска страна твърдят, че са отблъснали американската атака. „Корпусът на гвардейците на ислямската революция в Иран заявява, че неговите военноморски и въздушни сили успешно отблъснаха американско нападение срещу остров Сирик, принуждавайки нападателните сили да отстъпят в защита на териториалния суверенитет на Иран“, се казва в изявление. От Гврадията обещават, че нападението „няма да остане без отговор“ и предупредиха, че всяко по-нататъшно „безразсъдство“ ще бъде посрещнато с „бърз и решителен“ отговор в момент и място по избор на Иран.

Атаката в Ормузкия проток

Иран атакува товарен кораб, плаващ под знамето на Сингапур, в Ормузкия проток в четвъртък. Атаката изправя пред изпитание споразумението между САЩ и Иран от миналата седмица за отваряне на жизненоважния корабоплавателен път. Ударът е повредил мостика на кораба, но не е причинил жертви. Той идва часове, след като Иран предупреди корабите да не използват маршрути, които Техеран не е одобрил.

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Според световните агенции, търговският кораб е улучен от снаряд в Ормузкия пролив, докато използвал нов маршрут, определен от Оман, вместо одобрения от Иран канал. Инцидентът се случи часове след като Корпусът на гвардейците на ислямската революция на Иран предупреди корабите да не използват неупълномощени маршрути, с което накара няколко съда да се върнат назад.

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По-рано стана ясно, че Иран възнамерява да таксува преминаващите кораби за „услуги по сигурност, безопасност и опазване на околната среда“. Според The Wall Street Journal, Техеран възнамерява да генерира до 40 милиарда долара годишно.

На въпрос на журналисти дали САЩ ще отговорят на стрелбата, Доналд Тръмп обяви: "Ще разберете". Той бе категоричен, че не е доволен от факта, че от иранска страна са стреляли по плавателния съд.

Reporter: You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences?



Trump: You'll find out. pic.twitter.com/tWEplGzYCW — Clash Report (@clashreport) June 26, 2026