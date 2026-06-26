Патриарх Кирил благослови агресия срещу православни. Радев: "Ами, и нашият патриарх освещава българските знамена на армията"

Патриарх Кирил дойде в България "като духовен водач, но избра да си тръгне като политик". Тези думи на Румен Радев (тогава президент) от 2018 г., след визитата на главата на Руската православна църква у нас, му бяха припомнени от репортер на 26 юни 2026 г. в контекста на изявленията на премиера срещу санкционирането на патриарха от страна на ЕС. Според настоящия министър-председател обаче нищо от тезата му не се е променило.

"Ако сте слушали внимателно мои изявления, много ясно заявих, че мен не ме интересува изобщо личността на патриарх Кирил. Мен ме интересува всички православни християни да бъде уважавана тяхната религия", отвърна Румен Радев.

На премиера обаче му бе припомнено, че патриарх Кирил "благослови агресия срещу православни християни", понеже възхвалява пълномащабната война на диктатора Владимир Путин, благославя руски военнослужещи и освещава оръжия. Кирил, със светско име Владимир Михайлович Гундяев, е работил за съветското разузнаване, докато е живял в Швейцария през 70-те години на миналия век.

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Снимка: БГНЕС

"Ами, ето точно тук, на този площад, и нашият патриарх извършва богослужение и водосвет на българските знамена на българската армия", гласеше отговорът на Радев, който отказа да осъди за пореден път руската агресия срещу Украйна.

Ивайло Мирчев: Това е "груба подмяна"

Политическите реакции не закъсняха. Съпредседателят на "Да, България" (част от "Демократична България") Ивайло Мирчев написа във Facebook, че "да се поставя знак за равенство между българския ритуал по освещаване на бойните знамена и ролята на Кирил-Гундяев в оправдаването на войната срещу Украйна, е груба подмяна".

"Освещаването на българските бойни знамена няма нищо общо с пропагандата на агресивна война. То не благославя нападение срещу чужда държава, не обявява войната за „свещена“ и не превръща Църквата в инструмент на държавна пропаганда. Освещават се българските бойни знамена – светини, символ на клетвата към Родината, дълга и честта", пише Мирчев.

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"Именно затова сравнението с Кирил-Гундяев е напълно несъстоятелно. Той е сред най-активните пропагандатори на руската агресия срещу Украйна. Вместо да бъде глас за мир, използва авторитета на Православната църква, за да легитимира войната и имперската политика на режима на Путин. Именно тази злоупотреба с вярата е основанието той да бъде санкциониран – не просто като пропагандатор, а защото превръща православието в инструмент за оправдаване на насилие и агресия. Това няма нищо общо с българската традиция по освещаване на бойните знамена", категоричен е съпредседателят на "Да, България".

Румен Радев, който е против санкциите на ЕС срещу патриарх Кирил, предложени в 21-вия пакет от наказателни мерки срещу Москва, редовно призовава за мир в Украйна на основата на дипломация.

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