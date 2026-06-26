4 години в руски плен: В Украйна се върнаха 160 украински герои (СНИМКИ)

Украйна си върна още 160 военнослужещи след като днес бе осъществена поредната размяна с Русия. "Продължаваме да връщаме украинци от руски плен. Днес 160 военнослужещи бяха освободени от плен. Всички те бяха държани в плен от 2022 г. Сред освободените днес са военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна, Държавната специална транспортна служба, Националната гвардия, граничари. Те защитаваха Украйна в Мариупол и на "Азовстал", както и в Донецкото, Луганското, Харковското, Запорожкото, Киевското, Черниговското и Сумското направления", пише Зеленски в социалните мрежи.

115 от освободените военни са защитавали Мариупол. 58 от върнатите бойци са офицери.

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