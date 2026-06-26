Окончателно: Финландия прие закон да има ядрени оръжия на своя територия

Финландският президент Александър Стуб е одобрил приетата от финландския парламент законодателна промяна, според която Финландия вече може да приема ядрени оръжия на своя територия. Това съобщи финландският министър на отбраната Анти Хаканен в официалния си профил в социалната мрежа "Х". Само преди 10 дни финландският парламент реши, че с изменения на Закона за ядрената енергия Финландия вече може да приема, транспортира и по друг начин да улеснява движението на ядрени оръжия на нейна територия като част от съюзническите отбранителни операции.
"Законът ще влезе в сила на 01.07.2026 г. Историческа реформа на политиката за сигурност, с която укрепваме сигурността на Финландия и НАТО. Благодарим на всички партии, които подкрепиха нашето законодателно предложение", написа Хаканен. Преди 10 дни 125 финландски депутати казаха "да" на промяната, 61 бяха против.
Ydinenergialain muutos vahvistettiin tänään Tasavallan Presidentin esittelyssä. Laki tulee voimaan 1.7.2026. Historiallinen turvallisuuspolitiikan uudistus, jolla vahvistamme Suomen ja NATOn turvallisuutta. Kiitos kaikille lakiesitystämme tukeneille tahoille. 🇫🇮 pic.twitter.com/ETnwgsiTg7— Antti Häkkänen (@anttihakkanen) June 26, 2026
Днес Стуб прие комисиите по отбрана и външна политика във финландското президентство - той съобщи за срещата в профила си в социалната мрежа "Х".
I dag träffade jag riksdagens utrikesutskott och försvarsutskott på Presidentens slott.— Alexander Stubb (@alexstubb) June 26, 2026
Vi diskuterade aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor och det kommande Natotoppmötet i Ankara i Turkiet i juli.
Tack för diskussionen. pic.twitter.com/YQ57J38DfJ
Още: "Знаете ли как наричаме враговете в Украйна? Германци": Топ пропагандист на Путин заплаши Европа с ядрена мощ (ВИДЕО)
Войната в Украйна
Пред Politico, Стуб красноречиво заяви, че през Втората световна война Съветският съюз е стигнал до Берлин за по-малко от четири години - съветската армия е преминала за това време 1400 километра. В активната война срещу Украйна за същото време руснаците са напреднали с 60 километра, направи съпоставка Стуб и каза: "Това е краят". Според главнокомандващия украинската армия генерал Олександър Сирски обаче точката на пречупване още не е настъпила - цитиран от The New Voice of Ukraine какво казва пред The Times, той заявява следното: "Не мога да кажа недвусмислено, че войната наближава повратна точка. Надяваме се, че ще дойде момент, в който врагът ще мобилизира всичките си сили, ресурси и усилия, след което ще настъпи изтощение и може да последва повратна точка".
Finland’s President Alexander Stubb on Russia-Ukraine War:— Clash Report (@clashreport) June 26, 2026
In World War II the Soviet Union marched into Berlin in less than four years... that was 1,400 kilometers.
In the active war against Ukraine, they have advanced 60 kilometers. This is where it ends.
Source: Politico pic.twitter.com/7QduPuOqTN
Самият Стуб каза още пред Politico: "Русия няма да прекрати тази война поради икономически усложнения. Няма да прекрати тази война заради смъртта на руските войници. Ще прекрати тази война, ако руското население се обърне срещу нея".
Finland’s President Alexander Stubb on Russia-Ukraine War:— Clash Report (@clashreport) June 26, 2026
Russia is not going to end this war because of economic complexities.
It's not going to end this war because of the death of Russian soldiers.
It is going to end this war if the population turns against it. pic.twitter.com/Z08ENHTlfy
Още: Съседка на Русия преговаря за разполагане на американски ядрени оръжия