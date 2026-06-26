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Окончателно: Финландия прие закон да има ядрени оръжия на своя територия

26 юни 2026, 21:18 часа 490 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Окончателно: Финландия прие закон да има ядрени оръжия на своя територия

Финландският президент Александър Стуб е одобрил приетата от финландския парламент законодателна промяна, според която Финландия вече може да приема ядрени оръжия на своя територия. Това съобщи финландският министър на отбраната Анти Хаканен в официалния си профил в социалната мрежа "Х". Само преди 10 дни финландският парламент реши, че с изменения на Закона за ядрената енергия Финландия вече може да приема, транспортира и по друг начин да улеснява движението на ядрени оръжия на нейна територия като част от съюзническите отбранителни операции. 

"Законът ще влезе в сила на 01.07.2026 г. Историческа реформа на политиката за сигурност, с която укрепваме сигурността на Финландия и НАТО. Благодарим на всички партии, които подкрепиха нашето законодателно предложение", написа Хаканен. Преди 10 дни 125 финландски депутати казаха "да" на промяната, 61 бяха против.

Днес Стуб прие комисиите по отбрана и външна политика във финландското президентство - той съобщи за срещата в профила си в социалната мрежа "Х".

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Пред Politico, Стуб красноречиво заяви, че през Втората световна война Съветският съюз е стигнал до Берлин за по-малко от четири години - съветската армия е преминала за това време 1400 километра. В активната война срещу Украйна за същото време руснаците са напреднали с 60 километра, направи съпоставка Стуб и каза: "Това е краят". Според главнокомандващия украинската армия генерал Олександър Сирски обаче точката на пречупване още не е настъпила - цитиран от The New Voice of Ukraine какво казва пред The Times, той заявява следното: "Не мога да кажа недвусмислено, че войната наближава повратна точка. Надяваме се, че ще дойде момент, в който врагът ще мобилизира всичките си сили, ресурси и усилия, след което ще настъпи изтощение и може да последва повратна точка".

Самият Стуб каза още пред Politico: "Русия няма да прекрати тази война поради икономически усложнения. Няма да прекрати тази война заради смъртта на руските войници. Ще прекрати тази война, ако руското население се обърне срещу нея".

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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