Усман Дембеле засенчи Мбапе в мач без значение за Франция на Мондиал 2026

Отборът на Франция записа успех в последната си среща от груповата фаза на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. "Петлите" не срещнаха сериозна съпротива и победиха Норвегия с 4:1 на "Жилет Стейдиъм" в Масачузетс. Двубоят бе от никакво значение и за двата тима, тъй като вече си бяха осигурили място в елиминациите след две победи в първите си мачове. Феновете останаха леко разочаровани, тъй като голямата звезда на скандинвците Ерлинг Холанд беше оставен на скамейката и не се изправи срещу Килиан Мбапе.

Победа за Франция и първото място в група I

"Петлите" стартираха по-добре и още в 7-а минута откриха резултата. Мбапе изведе Усман Дембеле на отлична позиция, а носителят на "Златната топка" намери мрежата с невероятен удар. Доминацията в синьо продължи, като възпитаниците на Дидие Дешан често пробиваха съперниковата защита. След четвърт час игра норвежците стигнаха до първата си по-опасна ситуация в мача, когато Стале Солбакен стреля, но прати топката над вратата. Не след дълго Франция удвои преднината си, когато Дембеле отбеляза второто си попадение за вечерта.

Малко след втория гол на звездата на ПСЖ, Норвегия намали изоставането си. Тело Оосгор преодоля френския страж Майк Менян в 21-а минута. Само десет минути по-късно обаче Усман Дембеле се разписа за трети път, за да оформи своя хеттрик и на практика да реши мача. Чак след този гол Франция леко намали темпото, но продължи да контролира събитията на терена. Така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 3:1 в полза на шампионите от 2018 година.

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Франция намали оборотите през втората част, но все пак стигна до гол

След почивката французите намалиха темпото, докато "викингите" вдигнаха оборотите. Секунди след старта на втората част Норвегия имаше шанс да намали изоставането си до един гол, когато Тео Фернандес извърши нарушение срещу Оскар Боб в наказателното си поле. Странд Ларсен застана зад бялата точка, но изстрелът му попадна в обсега на Майк Менян. Скандинавците продължиха да търсят гола в отсъствието на Холанд, но така и не намериха целта до края на мача. В добавеното време на срещата и Дезире Дуе се разписа за "петлите". Така Франция се поздрави с победата с 4:1 и първото място в група I.

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