Кой поема ударa от бюджета на Радев? Коментар на Елена Дариева (ВИДЕО)

Очевидно реформите се отлагат, очевидно не се пипа държавната администрация. Ще има само трошица възмездие по отношение на осигуровките.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” социологът от агенция “Насока” Елена Дариева, коментирайки състоянието на държавната хазна.

На хоризонта са местни избори. Общините не просто не трябва да ги дразним, трябва да им се харесаме, а те чакат фискална децентрализация. Това е бюджет, който има амбицията да запази сегашното състояние с идеята, че щом не се влошава ситуацията, значи е достатъчно. Можем да очакваме протести срещу този бюджет, макар сега да липсва подправката на арогантността, която изкара хората на улицата през зимата, подчерта Дариева.

Това, което виждахме от парламентарната трибуна, беше стигнало да пределна точка на допустимост в миналия парламент. Това може би е някаква форма на индулгенция: “Аз няма да се държа лошо, не се дръж лошо и ти с мен!”, посочи Дариева. Според нея все още не е отворена страницата за реформата в съдебната система. Там има много въпросителни, напомни социологът.

Дариева каза, че мерките от бюджета са насочени към сигурния електорат над 55 години, където ударът се оказва най-малък.

Ударът е за трудово активните хора, дори през мерките с винетките. На принципа на клапана: малко по малко изпускаме парата, затова не допускам протестите да бъдат сега масови. Но идва есента, идват сметките за ток и парно, нарасналите разходи за вода, напомни още Елена Дариева.

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