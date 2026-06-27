Над 50 000 души са в неизвестност след трусовете във Венецуела, броят на жертвите продължава да расте (ВИДЕО)

Над 50 000 души са в неизвестност след страховитите земетресения във Венецуела. Това заяви пред AFP в петък ръководителят на ООН за помощ, предупреждавайки, че броят на жертвите вероятно ще „нарасне значително“. „Това е много, много сложна реакция при извънредна ситуация“, каза заместник-генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор на спешната помощ Том Флетчър. „Имаме над 50 000 изчезнали, над 500 загинали, така че е огромна работа да се разчистят развалините“, добави той.

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Потвърденият брой на жертвите скочи до 589, което разкрива сериозните ограничения на вътрешните спасителни операции в страна, която вече е изтощена от години на икономически колапс. Проамериканската временна президентка Дълси Родригес потвърди нарастващия брой на смъртните случаи в петък. Властите също така документираха близо 3000 ранени в засегнатите зони.

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Онлайн портал, проследяващ неизвестни лица, регистрира близо 50 000 имена, тъй като отчаяни роднини заляха социалните медии с молби за информация. Трусовете с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер удариха северното крайбрежие в рамките на една минута един от друг в сряда вечерта.

Отчаяни спасителни операции

Спасителните екипи са изправени пред значителни логистични препятствия в най-засегнатите райони северно от Каракас. Служители на спешна помощ и доброволци използват голи ръце и чукове, за да копаят през развалините на срутените сгради.

Председателят на Националното събрание Хорхе Родригес заяви в четвъртък, че над 200 души са потвърдени живи в капан. Семейства на местата на бедствието поискаха тежка техника, съобщавайки, че чуват заклещени близки, които викат изпод срутените конструкции.

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Жителите критикуват местната реакция като неадекватна. Местните граждани посочиха липсата на военно присъствие и необходимото оборудване за изкопни работи, а в супермаркет в силно пострадалия регион Ла Гуайра бяха наблюдавани изолирани случаи на грабежи.

Международна интервенция

Започна да пристига глобална помощ, която да допълни изтощените местни ресурси. Спасителни контингенти от Испания, Ел Салвадор, Швейцария, Колумбия и Мексико в момента са на място. Хуманитарната агенция на ООН (OCHA) мобилизира спасителни екипи от най-малко 17 държави. Високопоставен американски военен служител е пристигнал в Каракас, за да координира стратегията на Вашингтон за оказване на помощ.

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Правителството на САЩ обяви разполагането на два военни кораба, транспортни самолети и хеликоптери. Вашингтон също така отмени икономическите санкции за четири месеца и обеща 150 милиона долара за улесняване на хуманитарната интервенция.