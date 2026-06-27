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Впечатляващо: Южна Корея показа как се унищожават рояци вражески дронове (ВИДЕО)

27 юни 2026, 1:49 часа 662 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Впечатляващо: Южна Корея показа как се унищожават рояци вражески дронове (ВИДЕО)

С уникална демонстрация, Южна Корея показа как може да се защитава от рояци вражески дронове. По време на учения по западното крайбрежие на страната 50 дрона симулираха атака на ниска височина.

Осем въздушни противовъздушни оръдия Vulcan свалиха 44 дрона с концентриран огън. Останалите шест бяха унищожени с помощта на преносима лазерна система и пушки. Така Южна Корея се подготвя за една от най-големите заплахи на съвременната война - координирани атаки с рояци от дронове.

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Южна Корея дронове ПВО
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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