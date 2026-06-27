Впечатляващо: Южна Корея показа как се унищожават рояци вражески дронове (ВИДЕО)

С уникална демонстрация, Южна Корея показа как може да се защитава от рояци вражески дронове. По време на учения по западното крайбрежие на страната 50 дрона симулираха атака на ниска височина.
You have to see this! South Korea shows how to defend against a drone swarm— NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026
During drills on the country's west coast, 50 drones simulated a low-altitude swarm attack.
Eight Vulcan air defense guns shot down 44 drones with concentrated barrage fire. The remaining six were taken… pic.twitter.com/GzKUOJJZMF
Осем въздушни противовъздушни оръдия Vulcan свалиха 44 дрона с концентриран огън. Останалите шест бяха унищожени с помощта на преносима лазерна система и пушки. Така Южна Корея се подготвя за една от най-големите заплахи на съвременната война - координирани атаки с рояци от дронове.