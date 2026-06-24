Победа на Йотова още на първи тур и конституционно мнозинство на ПБ, ГЕРБ и ДПС? Говори Силвия Великова (ВИДЕО)

"Обезглавяването и премахването на най-кресливите и най-агресивните хора от ДПС, които напомнят времето, в което Делян Пеевски крещеше "Мистър Кеш" на протести срещу Радев, само по себе си е ясен знак, че ДПС иска да е по-ниско от тревата. Те гласуват почти всичко, което предлагат "Прогресивна България" до степен, в която чак нагарча тази подкрепа. ГЕРБ са избрали ролята на "въздържал се" - не са много критични, готови са да подкрепят. Трябва да видят какво се случва в техните редици. Остана само "Възраждане", но техния опозиционен ритуал си е ясен, за тях е на живот и смърт да оцелеят, предвид че електоратът им отиде при Радев. "Прогресивна България" на практика няма опозиция." Това коментира в "Студио Actualno" журналистът от БНР Силвия Великова относно състоянието на опозиционните партии в парламента два месеца след началото на управлението на кабинета "Радев".

По думите й се забелязва, че около анонсираната кандидатура на Андрей Гюров за президентските избори е имало "едно леко съскане между ДСБ и "Да, България" дали е било окей изявлението на Атанасов". И допълни: "Още имат да си изчистват отношенията помежду си, предстои да видим как ще гласуват и по отношение на бюджета", отчете Великова.

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Радев - новият Борисов?

"Моделът на управление е проба-грешка или ако мине - Донев казва едни неща, Радев излиза и ги опровергава. Мнозинството все още е колебливо, пуска някакви идеи, съотв. ако не са добри или леко ги коригира, или казва "точно вие ли ще ни критикувате, като ни докарахте дотук", коментира още журналистът на въпрос дали властта не допуска прекалено голям комуникационен хаос при анонсирането на мерки и политики.

Тя сравни депутатите от първия мандат на ГЕРБ с тези на ПБ сега: "Приликата между Борисов и Радев е много очевидна. Това идва да ни каже дали идват 13 години Радев и пак проба-грешка. Вземаше ги от бензиностанциите, сменяше ги при проблеми, предстои да видим дали това ще е модела и на Радев. Няма да му е много комфортно да го сравняват с Борисов обаче, нали ще громи този модел и ще показва алтернатива", подчерта още тя.

Според нея действително има усещане за затишие от опозицията. "Дали заради ВСС, дали заради президентските избори, или е просто заради споразумяване с тези, които щяха да бъдат чегъртани. ГЕРБ и ДПС със сигурност ще се самопредложат за подкрепа за ВСС и ще се окаже, че квалифицираното мнозинство ще е с тези, които трябваше да си отидат."

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"Радев не е много оригинален, а и сме късопаметни. Рефренът за лошото наследство им дава още няколко месеца глътка въздух", каза Великова относно репликата на Радев отпреди изборите: "България не е бедна, а е безобразно крадена".

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Баба Алино

Според Великова казусът с незаконния град край Варна може да се окаже фундаментален от политическа гледна точка.

"Този случай ми се струва, че ще е доста интересен. Вътрешният министър и премиерът натоварват с големи очаквания този човек, който уж беше заплаха за националната сигурност (бел.ред. Олег Невзоров). Демерджиев каза, че бил дал много интересни показания. Дали Невзоров, който е подозиран като основен свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев, няма да се окаже сега основен свидетел срещу предишния управляващ (бел.ред. Иван Портних от ГЕРБ)?", попита Великова.

Президентските избори

"Демократичните сили правят всичко възможно Радев да спечели президентските избори. ГЕРБ със сигурност ще издигнат кандидат като партия, която все още претендира да е силна. ДПС са готови на всичко, само и само да не се забелязва, че съществуват. Дали Йотова-Гюров ще е основната битка, зависи и от двамата. Добре е в България да започне малко по-рано да става ясно кой ще е кандидат, а не да се държат като хора, които искат да се шмугнат в изборите", разказа още журналистът относно вота в края на октомври за нов държавен глава. Според нея Йотова може да спечели на първи тур, тъя като Радев не би рискувал с друг кандидат, който да е негов аватар.

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