Радост за Реал Мадрид: Килиан Мбапе ще играе срещу Барселона

Вчера, на 8 януари, Реал Мадрид победи градския съперник Атлетико в 1/2-финален сблъсък за Суперкупата на Испания. Това ги класира на финал, където ги чака вечният съперник Барселона. Преди два дни каталунците спечелиха своя 1/2-финал срещу Атлетик Билбао с разгромен резултат – 5:0. Добрата новина преди финала е за „белите“, тъй като тяхната звезда Килиан Мбапе се завръща от контузия и ще бъде наличен за сблъсъка.

Шаби Алонсо: „Той е много по-добре“

На пресконференцията след победата на Реал Мадрид над Атлетико Мадрид Шаби Алонсо беше попитан за Мбапе. Треньорът каза, че французинът ще пристигне от испанската столица в Джеда в петък. „Той е много по-добре, тренира и се чувства добре. Шансовете му да играе са същите като на всички останали“, каза Алонсо. Антонио Рюдигер обаче може да пропусне мача поради проблеми с коляното, според испанското издание „As“.

Още: Реал Мадрид се прицели в защитник на немски гранд

Килиан Мбапе е вкарал във всяко Ел Класико, в което е играл

Мбапе също беше аут поради проблеми с коляното. Той получи контузията в края на 2025 г. и лекарите му препоръчаха да почива. Той пропусна първия мач от Ла Лига за 2026 г., а неговият заместник, Гонсало Гарсия, отбеляза хеттрик при разгрома с 5:1 над Реал Бетис. Мадрид спечели и срещу Атлетико Мадрид без Мбапе, но шансовете на „белите“ за победа очевидно са много по-високи с френския нападател, особено срещу Барселона. Той успя да вкара във всяко Ел Класико, в което е играл досега, като дори отбеляза хеттрик при една от загубите на Реал Мадрид миналия сезон.

Още: Оцениха Ламин Ямал на над 300 милиона евро, крилото на Лудогорец е най-скъпият играч в България