Спорт:

Психоатаките на Симеоне срещу Вини не помогнаха: Реал е на финал срещу Барса за Суперкупата на Испания

08 януари 2026, 22:59 часа 469 прочитания 0 коментара
Психоатаките на Симеоне срещу Вини не помогнаха: Реал е на финал срещу Барса за Суперкупата на Испания

Испанският колос Реал Мадрид успя да победи градския съперник Атлетико Мадрид с 2:1 в среща от полуфиналите за Суперкупата на Испания. Федерико Валверде се отчете с гол и асистенция, а Родриго също успя да се разпише, за да могат "кралете" да намерят място на големия финал в Джеда в неделя. Там хората на Шаби Алонсо ще спорят за трофея с Барселона в повторение на миналогодишния финал, когато каталунците триумфираха с 5:2.

Реал Мадрид отстрани Атлетико от Суперкупата

След по-малко от две минути игра Реал Мадрид успя да открие резултата. Федерико Валверде успя да се разпише с мощен удар от пряк свободен удар и да даде аванс на "белия балет". Следващите минути се оказаха спокойни, но в края на полувремето се стигна до още няколко положения за гол. Родриго и Винисиус имаха добри положения да вкарат, а за Атлетико шансове се откриха пред Алекс Баена и Александър Сьорлот, но до гол така и не се стигна.

Реал Мадрид - Атлетико Мадрид

На почивката Диего Симеоне включи Льо Норман на мястото на Конър Галахър. В 55-ата минута Родриго удвои аванса на Реал с второ попадение, възползвайки се от асистенция на Валверде. Само три минути по-късно обаче Джовани Симеоне намери Сьорлот, който намали изоставането на Атлетико с попадение. Малко по-късно Атлетико освежи състава си с включването на Антоан Гризман и Джони, но включванията им не дадоха осезаем резултат.

Закачки между Диего Симеоне и Винисиус Жуниор

Интересен момент дойде в 81-ата минута, когато Винисиус Жуниор бе заменен, а малко по-рано Диего Симеоне жестикулира към него, че е чул, че ще го сменят, опитвайки да му влезе под кожата. И по-рано в мача треньорът на Атлетико опита психоатаки към Винисиус, за да го извади от равновесие, като двамата си размениха реплики в хода на двубоя. А при смяната Винисиус потърси сметка от Симеоне, но Шаби Алонсо го спря, а съдията пък показа жълт картон и на бразилеца, на треньора на Атлетико.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В крайна сметка Реал съхрани аванса си и взе победата, която ги класира за големия финал за Суперкупата на Испания срещу Барселона, който пък разгроми Атлетик Билбао.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Атлетико Мадрид Реал Мадрид Суперкупа на Испания
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес