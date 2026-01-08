Психоатаките на Симеоне срещу Вини не помогнаха: Реал е на финал срещу Барса за Суперкупата на Испания

Испанският колос Реал Мадрид успя да победи градския съперник Атлетико Мадрид с 2:1 в среща от полуфиналите за Суперкупата на Испания. Федерико Валверде се отчете с гол и асистенция, а Родриго също успя да се разпише, за да могат "кралете" да намерят място на големия финал в Джеда в неделя. Там хората на Шаби Алонсо ще спорят за трофея с Барселона в повторение на миналогодишния финал, когато каталунците триумфираха с 5:2.

Реал Мадрид отстрани Атлетико от Суперкупата

След по-малко от две минути игра Реал Мадрид успя да открие резултата. Федерико Валверде успя да се разпише с мощен удар от пряк свободен удар и да даде аванс на "белия балет". Следващите минути се оказаха спокойни, но в края на полувремето се стигна до още няколко положения за гол. Родриго и Винисиус имаха добри положения да вкарат, а за Атлетико шансове се откриха пред Алекс Баена и Александър Сьорлот, но до гол така и не се стигна.

На почивката Диего Симеоне включи Льо Норман на мястото на Конър Галахър. В 55-ата минута Родриго удвои аванса на Реал с второ попадение, възползвайки се от асистенция на Валверде. Само три минути по-късно обаче Джовани Симеоне намери Сьорлот, който намали изоставането на Атлетико с попадение. Малко по-късно Атлетико освежи състава си с включването на Антоан Гризман и Джони, но включванията им не дадоха осезаем резултат.

Закачки между Диего Симеоне и Винисиус Жуниор

Интересен момент дойде в 81-ата минута, когато Винисиус Жуниор бе заменен, а малко по-рано Диего Симеоне жестикулира към него, че е чул, че ще го сменят, опитвайки да му влезе под кожата. И по-рано в мача треньорът на Атлетико опита психоатаки към Винисиус, за да го извади от равновесие, като двамата си размениха реплики в хода на двубоя. А при смяната Винисиус потърси сметка от Симеоне, но Шаби Алонсо го спря, а съдията пък показа жълт картон и на бразилеца, на треньора на Атлетико.

В крайна сметка Реал съхрани аванса си и взе победата, която ги класира за големия финал за Суперкупата на Испания срещу Барселона, който пък разгроми Атлетик Билбао.