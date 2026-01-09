Спорт:

Реал Мадрид се прицели в защитник на немски гранд

09 януари 2026, 09:21 часа 316 прочитания 0 коментара
Медиите в Германия все по-често свързват защитник на един от немските грандове с Реал Мадрид. Става въпрос за Нико Шлотербек от Борусия Дортмунд. Според „Bild“ престоя на бранителя при „жълто-черните“ навлиза в решаващ период, а „кралете“ изглеждат като най-вероятният нов клуб за него. Договорът на германеца с настоящия му отбор изтича през лятото на 2027 г. и от Борусия не искат да го изгубят без пари.

Реал Мадрид имаше няколко цели за нов централен защитник

В момента трансферният пазар не е богат на централни защитници. През последните месеци няколко имена се спрягаха за потенциални нови попълнения на Реал Мадрид, но за нито едно от тях не последва развитие в тази посока. Примери са Марк Гехи, който е все по-близо до това да подпише с някой измежду Манчестър Сити и Ливърпул, и Дайо Упамекано, който най-вероятно ще остане в Байерн Мюнхен с нов договор с по-добри условия.

Нико Шлотербек

Борусия Дортмунд ще иска над 50 милиона евро за Нико Шлотербек

И все пак „кралете“ активно си търсят централен защитник, тъй като нямат особена дълбочина на тази позиция, а и най-вероятно им предстои раздяла с Антонио Рудигер. Но проблемът за Реал Мадрид ще дойде при преговорите с Борусия Дортмунд. „Жълто-черните“ със сигурност няма да направят трансфера на Нико Шлотербек лесен, като според медиите в Германия те ще искат над 50 милиона евро за услугите на защитника.

Николай Илиев
