Лайфстайл:

Илияна Йотова: Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ, вярвам и аз, с тази сила могат да се стигнат големи цели

19 февруари 2026, 20:05 часа 224 прочитания 0 коментара
Илияна Йотова: Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ, вярвам и аз, с тази сила могат да се стигнат големи цели

Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ, вярвам и аз, защото с тази сила могат да се стигнат големи цели, заяви президентът Илияна Йотова на възпоменателната церемония в София по повод 153 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. На първо място да си върнем доверието в себе си, в държавността. В това, че можем да имаме институции, на които да вярваме, които да се грижат за нас, които да проповядват и да дават уважение и доверие, каза още президентът. По думите ѝ това е общото дело днес. Тогава, както някога - държава на законност и равноправие, добави тя. Държава, справедлива за всички български граждани, защото днес не е въпросът на чия страна си, а дали си на страната на правдата, заяви Йотова.

Още: Реликвите на Левски: Къде се пази споменът за Апостола? (ВИДЕО)

Българското Възраждане ни научи, че никой сам не може да прокара пътеката и можем да вървим напред само ако сме заедно, каза президентът. "С общи усилия да мислим за Отечеството и за рода ни. Научи ни българското Възраждане на сила и на воля, на заедност. Днес внушават, че всеки е сам за себе си, че всеки трябва да не вярва на ближния си. Да бъдем недоверчиви и отчуждени, че националните ни добродетели, които ни съхраниха като народ, като държава, са отживелица. На тези хора с висок глас ще кажа: много са здрави устоите на българския национален дух", каза още държавният глава и добави, че нищо не може да ги прекърши.

Още: 19 февруари в историята: Почитаме паметта на Васил Левски

Българският народ има своята славна история. Предава славата и величието от поколение на поколение. Българският национален идеал отдавна е начертан и ние сме му верни. Примерът на Апостола на свободата е пример за дълг и за чест, заяви Йотова. Да се справим сами, да бъдем заедно, да използваме енергията, която имаме като народ, за да вървим напред - това е заветът на Васил Левски, както към тези, на които той разказваше големия блян за свободата, така и за нас, днешните съвременници, каза президентът.

Според президента ни е нужно да си вярваме малко повече. "Да имаме доверие. Да гледаме в една посока. Да сме увлечени в едно дело и тогава високите български върхове лесно ще ги достигнем, че даже и ще ги преваляме", каза още Илияна Йотова.

Още: 18 февруари: Черен ден в историята на България - обесването на Васил Левски

"Иван Вазов пише, че той е пратен от съдбата, за да създаде бъдещето. И той, дяконът, Апостолът на свободата, обърна времето, за да възкръсне България. За да се въздигне България над вековете като държава на свободата, на равноправието и на законността", посочи Йотова. В това свято дело, в тази си битка, Левски не беше сам, отбеляза президентът. Хиляди съмишленици от всички краища на родните ни земи дойдоха при него. Искаха просто да го пипнат. Горди и независими българи. Нека днес и тях да поменем, каза още президентът.

Преди възпоменателната церемония българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужва панихида за 153 години от кончината на Васил Левски в столичния храм „Св. София - Премъдрост Божия“.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Илияна Йотова Васил Левски паметник обесване
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес