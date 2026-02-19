Български световен вицешампион остава на полската сцена за още един сезон

Световният вицешампион по волейбол Аспарух Аспарухов ще продължи да носи екипа на Шлепск Малов Сувалки и през сезон 2026/2027 в Полша. 25-годишният български волейболист се очаква отново да бъде сред водещите фигури в състава. Новината беше официално потвърдена по време на специална пресконференция в зала Сувалки Арена, където клубът представи стратегическите си планове за бъдещето.

Аспарухов с още един сезон в Полша

Президентът на клуба Войчех Виник съобщи, че след повече от четири години начело на отбора треньорът Доминик Квапишевич напуска. Договорът му изтича през май 2026 година и е прекратен по взаимно съгласие.

Освен Аспарухов, в отбора остава и капитанът Бартош Филипяк, който подписа нов контракт за сезон 2026/2027. Част от състава ще продължат да бъдат още Яно Новаковски (централен блокировач), Карол Янкевич (разпределител), Якуб Кубацки (либеро) и Бартош Марянски (либеро). От клуба обявиха още, че Дамиан Вежбицки, Камил Дрошински, Енрике Онорато, Антони Квасигрох и Йоахим Пану напускат тима.

Аспарух Аспарухов е роден през 2000 година, отличава със силна атака, мощен сервис и стабилна игра на блок. Той е част от новото поколение в мъжкия национален отбор на България и се утвърди като един от най-перспективните състезатели на своя пост. В полския Шлепск Малов Сувалки е сред водещите реализатори.

