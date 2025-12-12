Реал Мадрид с ултиматум към Вини – или преподписваш, или те продаваме!

Ръководството на Реал Мадрид представи на агента на Винисиус Жуниор окончателната си позиция относно новия договор под формата на ултиматум, съобщава Madrid Zone. „Белите“ заявиха, че вече не възнамеряват да подобряват условията на новото споразумение. Вариантите са или играчът ще подпише при условията, предложени му преди това, или ще бъде обявен за продажба през летния трансферен прозорец.

Интерес към бразилеца не липсва

Real Madrid have given Vinicius Jr their final offer, if he doesn’t sign, he’ll be put up for sale in January.



Sign or go? What do you think should happen? pic.twitter.com/Dvql5MV0PG — Carol Radull (@CarolRadull) December 12, 2025

През ноември беше съобщено, че 25-годишният нападател не е успял да се споразумее за нов контракт с мадридския клуб, което предизвика интерес от страна на Манчестър Сити, Челси и няколко клуба от Саудитска Арабия. Винисиус е в Реал Мадрид от 2018 година. През сезон 2025/2026 бразилецът е изиграл 22 мача във всички турнири, отличавайки се с 5 гола и 7 асистенции.

