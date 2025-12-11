Ас на Реал Мадрид: Всички в отбора ще защитаваме Шаби Алонсо до смърт!

Испанският гранд Реал Мадрид е разкъсван от скандали и проблеми в последните седмици, които са породени от слабите резултати на тима. Наскоро дори се заговори, че новият треньор Шаби Алонсо може да си събере багажа след само няколко месеца начело. Футболистите на „кралете“ обаче застават твърдо зад младия специалист. Това разкри един от капитаните на „белия балет“ Тибо Куроа.

Тибо Куртоа и съотборниците му подкрепят треньора

Белгийският вратар говори пред медиите след поражението на Реал от Манчестър Сити в двубой от основната фаза на Шампионска лига. Тибо Куртоа е категоричен, че всички в съблекалнята на „кралете“ са обединени и подкрепят Шаби Алонсо. Опитният страж допълни, че играчите на „белите“ ще защитават своя треньор до смърт. По думите му с една победа в предстоящия мач от Ла Лига срещи Алавес динамиката в тима ще се промени, а това ще доведе до положителни резултати в следващите мачове.

"Доказахме, че сме обединен отбор"

„Мисля, че днес доказахме, че сме обединен отбор, че подкрепяме треньора и че всички се борихме, за да променим динамиката. Разбирам гнева след серия от такива мачове, но мисля, че реагирахме на терена, направихме всичко, каквото можахме и загубихме от много добър съперник. Всички тук ще защитаваме треньора до смърт. И печелейки срещу Алавес в неделя, можем да променим динамиката“, заяви Тибо Куртоа.

