28 февруари 2026, 19:16 часа 353 прочитания 0 коментара
В шоуто на Ламин Ямал: Барселона размаза тим от топ 3 на Ла Лига

Барселона постигна убедителен успех с 4:1 над Виляреал в двубой от 26-ия кръг на Ла Лига. Суперталантът Ламин Ямал блесна с хеттрик за "лос кулес". Той се възползва от 2 асистенции на Фермин Лопес - в 28-ата и 37-ата минута. Пап Гей намали изоставането на "жълтата подводница" в началото на втората част. В 69-ата Ямал успокои страстите, а до последния съдийски сигнал и Роберт Левандовски се разписа.

Срещата стартира динамично с нападения в двете посоки. В 28-ата минута Барса организира контраатака. Лопес изведе Ямал, който вкара за 1:0. Малко по-късно крилото на каталунците наниза шедьовър, за да удвои аванса на своя тим. В 41-вата минута Виляреал пропусна да намали изоставането. Перес получи от Пепе, но не намери целта от непосредствена близост. До почивката гол на Кунде бе отменен, а Ямал изтърва 100%-ова ситуация.

През второто полувреме Луис Жуниор спаси изстрел на Олмо. 120 секунди по-късно Гей вкара с първия точен удар на гостите. Те можеха и да изравнят, ако Перес бе по-точен. Барса отвърна с натиск, материализиран от Ямал за 3:1 в 61-вата минута. В края на мача Левандовски отбеляза на празна врата за 4:1.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
