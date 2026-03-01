Спорт:

Червен картон вдъхнови Юнайтед за продължаване на впечатляваща серия! Тотнъм се издъни

Манчестър Юнайтед продължи серията си от седем мача без поражение под ръководството на временния мениджър Майкъл Карик. В двубой от 28-ия кръг на Висшата лига "червените дяволи" надделяха с 2:1 над Кристъл Палас. На "Олд Трафорд" Максенс Лакроа изведе "орлите" напред в резултата през първото полвуреме. След почивката червен картон на Лакроа помогна на домакините за обрат, дошъл с голове на Бруно Фернандеш от дузпа и Бенямин Шешко.

Гостите влязоха добре в мача. В четвъртата минута Бренан Джонсън центрира от корнер към Максенс Лакроа, който засече с глава за 0:1. Малко по-късно Ламенс отрази хубав изстрел на Сар. В края на полувремето и стражът на Палас Хендерсън показа рефлекс. В 52-рата минута дойде най-важният момент в срещата.

Главният съдия посочи бялата точка за нарушение на Лакроа срещу Куня. ВАР привика рефера, който впоследствие показа и червен картон за бранителя. С изпълнението на дузпата се нагърби Фернандеш, който изравни. В 65-ата минута капитанът на Юнайтед предостави прекрасно центриране за Шешко, а таранът с глава осъществи пълния обрат. До края на мача Хендерсън направи добри спасявания. Така тимът на Майкъл Карик се изравни по точки с третия Астън Вила - 51. Палас е 14-и с 35 пункта.

Междувременно Тотнъм се доближи до зоната на изпадащите. "Шпорите" отстъпиха с 1:2 на Фулъм при визитата си на "Крейвън Котидж". Хари Уилсън и Алекс Айоби реализираха за домакините преди почивката. През второто полувреме Ричарлисон вкара почетното попадени за Тотнъм, който е 16-и с 29 точки - на 4 от зоната на изпадащите.

Джем Юмеров
