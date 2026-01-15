Рулетката на дузпите определи втория финалист за Купата на африканските нации

Домакинът Мароко е вторият финалист за Купата на африканските нации! "Атласките лъвове" надвиха Нигерия след дузпи (0:0 в редовното време и продълженията) с 4:2 и си осигуриха двубой за титлата срещу Сенегал на 18 януари в Рабат. За нигерийците от бялата точка сгрешиха Саму Чуквуезе и Бруно Ониемаечи, които бяха спрени от Боно. Хамза Игаман не вкара за Мароко, но това нямаше значение. На 17 януари е битката за бронза в турнира.

Мароко е на финал!

В първия четвърт час двата отбора си размениха по една опасност. Изстрел на Диас не намери целта, а Адемола Луукман бе спрян от Боно. Ашраф Хакими също тества късмета си, но без успех. До почивката удар на Мазрауи бе отразен от Стенли Нуабали. През втората част Ез Абде пропусна две положения за Мароко. До края на редовното време и последвалите продължения гол не падна. При дузпите нервите на домакините от Мароко се оказаха по-здрави. Те пропуснаха само веднъж, докато нигерийците го сториха два пъти.

🇲🇦🔥 Walid Regragui explose de joie après la victoire des Lions de l’Atlas aux tirs au but. pic.twitter.com/tcO4Yemfr3 — Le360 (@Le360fr) January 14, 2026

Тимът, воден от Реграги, достигна полуфиналите на Световното първенство през 2022 година, но се представи слабо в предишното издание на купата на Африка. Мароко спечели първото място в континенталния турнир единствено през 1976 година.

ОЩЕ: Бивш ас на Ливърпул стъжни живота на Салах: Ясен е първият финалист за Купата на африканските нации