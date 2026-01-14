Бивш ас на Ливърпул стъжни живота на Салах: Ясен е първият финалист за Купата на африканските нации

Сенегал постигна минимален успех с 1:0 над Египет в двбуой от 1/-финалите на Купата на африканските нации. Единственото попадение в срещата реализира някогашната звезда на Ливърпул Садио Мане, който стъжни живота на бившия си колега в нападение Мохамед Салах. Съперник на "лъвовете на Теранга" в решаващия мач ще бъде победителят от двойката Нигерия - Мароко. Финалът е на 18 януари в Рабат. Ден по-рано е битката за бронза.

Срещата стартира спокойно. Все пак се усещаше териториалното предимство на Сенегал, чиито футболисти владееха топката значително повече. Старши треньорът на "лъвовете на Теранга" извърши принудтелна смяна в 23-тата минтуа, когато капитанът на Сенегал Калиду Кулибали получи контузия и отстъпи за сметка на Мамаду Сар.

След почивката статуквото се съхрани. При една от малкото чисти ситуации Сане отправи бомбастичен изстрел, с който парира противниковия вратар в 78-ата минута. До края на мача Сенегал се прибра, но "фараоните" не съумяха да се възползват. Едва в добавеното време играчът на Манчестър Сити Омар Мармуш отправи първия точен удар за Египет, който не затрудни Едуар Менди.