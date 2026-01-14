Любопитно:

Бивш ас на Ливърпул стъжни живота на Салах: Ясен е първият финалист за Купата на африканските нации

14 януари 2026, 21:23 часа 325 прочитания 0 коментара
Бивш ас на Ливърпул стъжни живота на Салах: Ясен е първият финалист за Купата на африканските нации

Сенегал постигна минимален успех с 1:0 над Египет в двбуой от 1/-финалите на Купата на африканските нации. Единственото попадение в срещата реализира някогашната звезда на Ливърпул Садио Мане, който стъжни живота на бившия си колега в нападение Мохамед Салах. Съперник на "лъвовете на Теранга" в решаващия мач ще бъде победителят от двойката Нигерия - Мароко. Финалът е на 18 януари в Рабат. Ден по-рано е битката за бронза.

Срещата стартира спокойно. Все пак се усещаше териториалното предимство на Сенегал, чиито футболисти владееха топката значително повече. Старши треньорът на "лъвовете на Теранга" извърши принудтелна смяна в 23-тата минтуа, когато  капитанът на Сенегал Калиду Кулибали получи контузия и отстъпи за сметка на Мамаду Сар.

След почивката статуквото се съхрани. При една от малкото чисти ситуации Сане отправи бомбастичен изстрел, с който парира противниковия вратар в 78-ата минута. До края на мача Сенегал се прибра, но "фараоните" не съумяха да се възползват. Едва в добавеното време играчът на Манчестър Сити Омар Мармуш отправи първия точен удар за Египет, който не затрудни Едуар Менди.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Купа на африканските нации Садио Мане Египет отбор Сенегал отбор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес