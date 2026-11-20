Манчестър Юнайтед обяви нетна загуба размер на 18.1 милиона паунда за предишното тримесечие - по-голяма от тази преди година. Това подчертава предизвикателствата пред клуба от Висшата лига, след като катастрофалното начало на сезона го изправи пред реална опасност от изпадане. В Шампионска лига "червените дяволи" не могат да бъдат сигурни за продължаване към елиминациите. Резултатите разкриват финансовите залози, стоящи зад срива на Ман Юнайтед на терена, съобщава агенция "Reuters".

Манчестър Юнайтед регистрира големи загуби

Към момента Манчестър Юнайтед заема 18-то място във временното класиране в английския футболен елит и назначи нов мениджър - Маурисио Почетино, в опит да предотврати изпадане, което би могло да лиши отбора от десетки милиони паунди приходи и постъпления от спонсорски договори. През трите месеца, приключили през септември, приходите на Ман Юнайтед са нараснали с 4% до 146 милиона паунда. За сравнение, през същия период на предходната година нетната загуба е възлизала на 6.6 милиона паунда. Изпадане от английския елит е малко вероятно за "червените дяволи", но не е и невъзможно.

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Ман Юнайтед е в зоната на изпадащите

Манчестър Юнайтед записа най-лошия си старт във Висшата лига от 40 години насам, като се намира в зоната на изпадащите. В момента "червените дяволи" са на 18-о място след изиграването на 10 мача, в които записа 1 победа, 5 равенства и 4 загуби. Така манчестърци събраха едва 8 точки, а головата им разлика се равнява на -5. В Шампионска лига Ман Юнайтед постигна 2 победи и 2 загуби в първите си 4 мача от основната фаза. "Червените дяволи" са на 17-о място във временното класиране.

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