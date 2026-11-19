Легендата на Барселона и испанския футбол Карлес Пуйол се завръща с нова роля в "красивата игра". Бившият защитник официално бе назначен за директор по връзки и международен футбол в Интер Клуб д'Ескалдес, който се състезава в първа дивизия на Андора. Пуйол живее в Княжество Андора през последните четири години. Той беше на път да приеме едно от няколкото предложения на бившия си съотборник в Барса Жерар Пике да се присъедини към спортното ръководство на Андора - клуба, в който Пике е мажоритарен акционер и отговаря за техническия щаб. В крайна сметка обаче той отказа предложението.

Нова роля за Карлес Пуйол

Задачата на Пуйол в "Ескалдес Енгордани", настоящия шампион на лигата, е да помогне на клуба да продължи да расте и да се развива, след като той стана първият отбор от Андора, достигнал груповата фаза на европейско състезание - Лигата на конференциите. В официално изявление в качеството си на нов директор по връзки и международен футбол в Интер Клуб д'Ескалдес, който участва в третия по сила европейски турнир на УЕФА, Пуйол заяви:

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"Бих искал да поздравя клуба за всичко, което е постигнал досега." Той продължи: "Победата винаги е трудна, но да се задържиш на най-високото ниво е още по-трудно. Предизвикателството ще бъде да продължим да работим със същата амбиция и мотивация, за да продължим да се развиваме и да постигаме нови цели."

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