Защитникът и национал на Сърбия Страхиня Павлович гостува в сръбския подкаст "SS Calcio", където говори за престоя си в Италия и разказа забавни истории от времето си в Милан. Той изтъкна работата си с предишния наставник на миланския гранд Масимилиано Алегри и коментира наученото в последните две години. Павлович е футболист на "росонерите" от лятото на 2024 г., когато се присъедини от австрийския РБ Залцбург срещу 18.5 милиона евро.

Павлович: "Научих основите едва когато влязох в първия отбор"

"Работата с Масимилиано Алегри беше много полезна за мен. Именно под негово ръководство постигнах най-голям напредък, откакто пристигнах в Италия. Като защитник притежавам добра скорост, сила и умение да изнасям топката от защита. Също така мога да се включвам в атака и да бележа голове, но тактическата част винаги е била моята слаба страна. Научих основите едва когато влязох в първия отбор на Партизан", заяви Павлович.

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"Бях малко изостанал"

"В сравнение с италианското разбиране за футбола, бях малко изостанал, тъй като там играчите започват да усвояват определени концепции още от съвсем ранна възраст", призна 25-годишният сръбски национал. "Във физическо отношение най-трудното предизвикателство безспорно беше срещу Ромелу Лукаку. Но същото важи и за Маркюс Тюрам - той е силен, бърз и много техничен с топката в крака. Що се отнася до Лаутаро Мартинес, то трябва да си изключително внимателен в наказателното поле. Ако не го държиш плътно, той вкарва. Не бива да му оставяш никакво пространство", каза още Страхиня Павлович.

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