Бразилската звезда Неймар отново привлече вниманието на футболния свят със скандалното си поведение, след като отборът му Сантос победи с 1:0 като гост на Коритиба. На терена 34-годишният футболист беше активен и влиятелен при завръщането си в стартовия състав, след като пропусна два мача поради наказание. Той многократно пробиваше защитата, пускаше топката между краката на противниците и създаде три чисти положения. Два от ударите му минаха встрани от гредата. Вратарят Педро Рангел спаси третия.

Неймар влезе в спор с фенове на съперниковия отбор

Но след последния съдийски сигнал Неймар загуби самообладание, след като редица фенове на домакините на трибуните на стадион "Куто Перейра" го провокираха с подигравателни скандирания. Бившият играч на ПСЖ и Барселона отвърна със серия от обиди, предсказвайки, че Коритиба ще изпадне във втора дивизия. Според "Foot Mercato" Неймар се обърна към феновете с думите: "Спрете тези глупости! Ще изпаднете във втора дивизия, идиоти, какъв срам за вас! Трябва да ме уважавате, банда неудачници."

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Това беше първият мач на Неймар, след като изтърпя наказание за натрупани жълти картони и червен картон, получен в мача срещу Баия на 24 октомври. Завръщането му донесе важна победа за Сантос. То също така отвори нова глава на напрежение и конфронтация с привържениците на противниковия отбор. Иначе Сантос заема осмо място в класирането на бразилското първенство с 50 точки - позиция, която би им осигурила място в груповата фаза на Копа Судамерикана през следващия сезон. Неймар пък има 10 гола и 8 асистенции в 28 мача за Сантос през настоящата кампания.

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Neymar is furious with Coritiba fans: "fagg off you guys are going to serie B". https://t.co/XRS2htjtV0 — Football Fans Stuff (@officialffsnews) November 19, 2026