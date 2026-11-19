Емблемата на Формула 1 Бърни Екълстоун твърди, че Люис Хамилтън трябва да помисли за оттегляне, тъй като вече се оплаква твърде много. Той обаче е съгласен със седемкратния шампион, че Ферари трябва да подкрепи изцяло един конкретен пилот. След като битките с Шарл Льоклер в началото на сезона включваха една-две "целувки", както се изрази Хамилтън, вътрешноотборната конкуренция в отбора се засили, тъй като Скудерията се оказа в позиция да се бори с Мерцедес за победи в състезанията и потенциално за световната титла. Решението обаче на отбора да не подкрепи един пилот започна да дразни Хамилтън.

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След като се сблъска с Льоклер в първата обиколка на Гран при на Италия, Хамилтън заяви: "Вече е твърде късно за такива решения. Закъсняха с много, много седмици, така че, знаете, всичко, което мога да направя, е просто да се опитам да се представя добре." След като отново се сблъскаха в Мексико, Хамилтън разкритикува подхода на съотборника си и го обвини, че работи срещу него. Но макар през последните седмици в медиите да се говореше предимно за проблемите му помежду им, Хамилтън също така изрази недоволство от болида, задвижващия му агрегат и стратегиите на Ферари.

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Така недоволството на седемкратния шампион се превърна във водеща тема около отбора през последните седмици. А той даде ясно да се разбере, че няма да спре. По тази причина Екълстоун смята, че при толкова много оплаквания за всичко, може би е време 41-годишният пилот да окачи каската си на куката. В интервюто си пред "Sky Deutschland" той заяви: "Когато се качи в колата, той вече се оплаква и се оплаква за всичко още преди първия завой... без значение какво е то. Той е достигнал възрастта, в която трябва да помисли за оттегляне."

"Льоклер е човек на Ферари", добави Екълстоун. "Хамилтън, от друга страна, дойде и се опита да промени начина, по който работи Ферари. Твърде късно е за него да направи това като индивидуален състезател." Въпреки това бившият шеф на Брабам е съгласен с Хамилтън по един въпрос - Ферари се нуждае от ясно разграничение между пилотите си: "Ферари се нуждае от ясен номер едно. Много по-добре е да имаш истински номер едно и много компетентен пилот номер две, който не се опитва да бъде номер едно, а знае, че е номер две - това е гаранция за отбора."

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