Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 19 ноември 2026 г.

Над 3 млн. евро бонуси са раздадени в АПИ за три месеца

За третото тримесечие на 2026 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ - Централна администрация) са изплатени допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в размер на 692 690 евро на 344 служители. В Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ), която е под шапката на ведомството, бонусите за този период са в общ размер на цели 3 795 959 евро, с включени лични осигурителни вноски и данъци, и 3 157 218 евро без лични осигурителни вноски и данъци. Те са начислени и изплатени на 2026 служители, отговарящи на условията за получаване на допълнителни възнаграждения.

Още: Над 3 млн. евро бонуси са раздадени в АПИ за три месеца

Еврото не спира да дълбае до най-ниски нива към долара от април 2025 г. насам

След като през последната една седмица (от 12 ноември насам) еврото записа четири антирекорда спрямо долара за последната над година и половина, настъпи и пети. Първоначално в понеделник европейската валута слезе под 1,10 към американската - 1,0996, като последно толкова ниски равнища е имало на 8 април 2025 г. - 1,0957. И това ниво обаче беше подминато с движение надолу - във вторник преминаването на границата от 1,10 към щатския долар се оказа кратко и на 18 ноември имахме пореден антирекорд - 1,0976. Точно това равнище се запазва и в четвъртък.

КЗК де факто: Щяхме да хванем картела, който оскъпи в пъти електроуредите, но медиите се разшумяха

Когато предварително се вдига шум по медиите (и в социалните мрежи), е по-трудно да установим и хванем картел. Най-добре е когато искаме да разкрием и накажем картел да има внезапни необявени проверки на място. Това каза официално КЗК (Комисията за защита на конкуренцията), която визира темата с таксите за организациите, рециклиращи остарели електроуреди и ел. техника и оборудване. От КЗК казват, че въпреки това са направили секторен анализ – явно защото са преценили, че има нужда, тъй като е имало сигнали "за едновременно увеличение между 8 и 10 пъти" на таксите.

Още: КЗК де факто: Щяхме да хванем картела, който оскъпи в пъти електроуредите, но медиите се разшумяха

Цените на петрола се застопориха след спад в предходната сесия

Снимка: Getty Images

Цените на петрола останаха стабилни в четвъртък, 19 ноември, след като по-рано отбелязаха спад. Причината - нарастващите очаквания за излишък в предлагането и по-високите лихвени проценти отслабиха настроенията на пазара, надделявайки над ефекта от атаките срещу кораби в Ормузкия проток на фона на продължаващата война в Близкия изток. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, се търгуваха с ръст от 17 цента, или 0,18%, на цена 92,12 долара за барел в началото на азиатската търговия днес. Към 9:10 ч. цената е 92,32 долара.

Още: Цените на петрола се застопориха след спад в предходната сесия

През ноември: Украинските атаки намалиха наполовина количествата рафиниран петрол в Русия

Украинските удари с дронове по руски рафинерии са довели до 45% намаление на общите обеми на рафиниране на петрол в Русия в сравнение с края на октомври. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на анализ на два източника от индустрията. Така, според източници, в резултат на атаките, работата на 15 от 35-те големи руски петролни рафинерии е била повредена или напълно спряна.

Още: През ноември: Украинските атаки намалиха наполовина количествата рафиниран петрол в Русия