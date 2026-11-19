Още през първата пауза за мачове на националните отбори, Кристиано Роналдо напусна лагера на родната си Португалия, като тогава футболната общност само се надяваше нападателят да не е изиграл последния си мач за "мореплавателите". Впоследствие Роналдо сам обяви отказването си от националния отбор, като за основна причина се смяташе фактът, че селекционерът Жорже Жезус му е обещал игрови минути, а след това не е удържал на думата си. Но според "The Athletic" има и още.

Кристиано Роналдо е имал "план от 8 точки"

За първата пауза за националните отбори е бил разработен план за игровото време на Кристиано Роналдо. Когато Жорже Жезус е казал на нападателя, че му е нужен за среща, в която не било предвидено той да играе, Роналдо се съгласил. В крайна сметка Жезус изпрати Роналдо да загрява, но не го пусна в игра. Това беше посочено като основната причина суперзвездата да напусне лагера на "мореплавателите". Но според източника, има още една причина. За да се върне в националния отбор на Португалия, Кристиано Роналдо искал да бъде изпълнен "план от 8 точки". Във въпросния план били включени изисквания, които граничат с издигане на култ към личността му.

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Роналдо е искал от Жезус да го засипе със суперлативи

"The Athletic" твърди, че Кристиано Роналдо е искал Жожре Жезус не просто да му се извини, а публично да признае, че е допуснал грешка и да заяви, че Роналдо е "пример за подражание, лоялен и професионален". Но желанията на суперзвездата не свършват до тук. Кристиано е искал Жезус да ясно да заяви, че не просто иска Роналдо да се върне за Португалия, а че го желае изключително много. Източникът споделя още, че изказването на Жорже Жезус "Аз вземам решенията" е било прието много лошо от Кристиано Роналдо.

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