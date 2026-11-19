Президентът на САЩ Доналд Тръмп се е включил в срещата на европейските съюзници на Украйна в четвъртък. Това твърди Politico, като се позовава на четирима европейски служители, които са били информирани за дискусията. Според изданието, американският президент е поставил остро въпроса за продължаващите разходи на европейците за военна подкрепа за Киев.

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Часове след като приключи срещата си с ръководителя на Кремъл Владимир Путин и китайския президент Си Дзинпин в Шънджън, Китай, Тръмп се обадил на Берлин от самолета „Еър Форс Уан“ и заявил, че руският лидер е сериозен по отношение на мирните преговори за Украйна. По време на разговора Тръмп енергично изразил скептицизма си относно допълнителните милиарди помощ, предоставяни на Украйна от така наречената Коалиция на желаещите, твърдят трима от европейските служители, на които е предоставена анонимност, за да опишат разговорите. За момента Белият дом не е отговорил на искането на Politico за коментар.

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На въпрос на пресконференция след срещата на коалицията дали Тръмп има твърде розова перспектива за желанието на Путин да сложи край на войната, британският премиер Анди Бърнам заяви, че е „точно обратното“ и че Тръмп е говорил за „ужасяващата“ загуба на човешки живот в почти петгодишната война. Пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф, който присъстваше заедно със зетя на Тръмп, Джаред Къшнър, добави: „Той изпрати мен и Джаред тук специално, за да бъдем част от Коалицията на желаещите, и ни даде инструкции да направим всичко възможно, за да сложим край на тази война и да подкрепим тези усилия. И това, което чух от него по време на разговора днес, беше, че той спомена същите тези принципи на другите двама лидери, с които се срещаше.“

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Друг източник, присъствал на разговора с Тръмп, казва, че президентът е говорил по общ начин и е посочил пред лидерите, че много хора умират в тази война и че страните трябва да спрат да пилеят пари за нея. Тръмп също така е казал на лидерите, че Путин е готов за преговори за постигане на мирно споразумение.

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Германският канцлер Фридрих Мерц обаче заяви на пресконференцията, че Европа предоставя финансиране за украинската отбрана, „за да даде възможност за мирни преговори на първо място и да ги проведе от позиция на сила“. „Ние не предоставяме тази силна подкрепа, за да удължим войната. Искаме да сложим край на тази война“, категоричен бе Мерц.

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