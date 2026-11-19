Антонио Конте обясни защо е решил да се присъедини към Интер през 2019 г. и защо е избрал да напусне веднага след спечелването на титлата в Серия А през сезон 2020/2021 в интервю за "Cronache di Spogliatoio". Конте вече призна, че един ден би искал да се завърне в Ювентус в друг откъс от интервюто и посочи няколко случая, при които е бил близо до завръщане в Торино.

Антонио Конте: "Трябва да съвпаднат две неща"

"В миналото е имало моменти, в които пътищата ни с Ювентус можеха отново да се пресекат, но това е трудно, тъй като трябва да съвпаднат две неща - аз трябва да бъда свободен, а Ювентус да търси треньор, който в момента не е ангажиран с друг отбор. Имаше два такива случая. Първият беше, когато Ювентус реши да назначи Маурицио Сари - тогава бях свободен, а по-късно се озовах в Интер. Вторият път беше, когато отново бях без отбор, точно по времето, когато Джунтоли пристигна в клуба. Той реши да заложи на Мота, а аз отидох в Наполи", коментира Антонио Конте.

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"Първоначалната уговорка беше друга"

57-годишният специалист смята, че ръководството на Интер го е разочаровало, а той е напуснал, след като разбрал, че съставът, спечелил титлата, може да бъде разформирован незабавно. През следващия трансферен прозорец бяха продадени голмайсторът Ромелу Лукаку и защитникът Ашраф Хакими. "Напуснах Интер, защото току-що бяхме спечелили Скудетото, а на една среща ми казаха, че през лятото на практика всеки футболист може да бъде продаден.

Първоначалната уговорка беше друга - да надграждаме, да сложим край на доминацията на Ювентус и след това да изградим стабилна и дълготрайна структура, която да ни направи конкурентоспособни в Европа", обясни Конте.

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