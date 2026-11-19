Барселона определено се нуждае от подсилване на защитата през зимния трансферен прозорец, но може да се окаже, че не разполага с финансите да осъществи каквато и да е сделка. Преди няколко седмици финансовият вицепрезидент на каталунците обяви, че клубът разполага с не повече от 5 милиона евро за трансфери. Тази сума може да се увеличи чрез евентуална продажба, но Барселона отказва да се раздели дори с ненужните си играчи. И все пак на "Камп Ноу" имат списък с трансферни цели.

В Барселона не мислят за продажба на Алехандро Балде

Алехандро Балде е един от играчите на Барселона, които най-често са свързвани с изход от "Камп Ноу". От началото на сезона испанецът записа едва 109 минути, а Ханзи Флик предпочита Жоао Кансело и Шави Еспарт пред него. Въпреки това спортният директор на каталунците Деко твърдо заяви, че Барселона не иска да продаде левия бек: "Планираме ли да продадем Балде? Не. Той спечели лигата с Шави и е фантастичен играч. В крайна сметка става въпрос за динамика и отделни моменти, а това не означава, че не може да играе отново утре.

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Трима играчи от висока класа са в списъка на Барселона

Играчите могат да се променят, особено когато си млад. Той показа на какво е способен. След това е и самият играч, но той не ни е казал, че е недоволен, това не е вярно". В списъка с трансферни желания на Барселона се отличава един тип играч - централен защитник с удобен ляв крак, който да е добър с топката в крака и да може да я изнася с подавания между линиите на съперника. Сред желаните от Барселона са Алесандро Бастони от Интер, Нико Шлотербек от Борусия Дортмунд и Лисандро Мартинес от Манчестър Юнайтед.

Барселона може да натрупа още активи до началото на зимния трансферен прозорец, но едва ли ще събере достатъчно, за да може да си позволи ново попълнение от висока класа. Каталунците имат и по-евтин вариант - обещаващ млад талант от Нидерландия, но за него също ще трябва да платят доста висока сума.

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