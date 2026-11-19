Ръководството на ПАОК сложи точка на спора около капитана на българския национален отбор Кирил Десподов. През последните седмици бъдещето на родния нападател бе основна тема по високите етажи в солунския гранд. Това се случи на фона на слуховете за завръщане в ЦСКА. Междувременно в южната ни съседка се появи информация, че "двуглавите орли" ще направят всичко по силите си, за да задържат Десподов в клуба.

Кирил Десподов подписа нов договор с ПАОК

След това от ръководството на клуба застанаха пред медиите и потвърдиха, че се водят преговори за нов договор с българина. Преди дни пък колегите от "Gong.bg" съобщиха, че Десподов и ПАОК са постигнали споразумение до лятото на 2029 година. Сега гръцкото издание "Gazzetta" също обяви, че българският национал вече е подписал новия си контракт в Солун. Информацията посочи, че и Андрия Живкович също е удължил престоя си. Няколко часа по-късно от ПАОК официално обявиха, че Десподов е подписал нов двугодишен договор до 2029 година.

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Десподов се присъедини към ПАОК от Лудогорец през 2023 година. Оттогава той се утвърди като важна фигура в състава и записа 121 мача. За този период българинът се отчете с 26 попадения и 29 асистенции с фланелката на "двуглавите орли". Най-големият му успех от престоя в Солун дойде през 2024 година, когато стана шампион на Гърция. Последните месеци бяха много трудни за Десподов, който се бореше с контузия и трябваше да се подложи на операция. От клуба обаче му доказаха, че разчитат на него и го подкрепиха в този деликатен период с нов договор.

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