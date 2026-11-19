През годините Пеп Гуардиола и Юрген Клоп водеха оспорвано съперничество за върха във футбола. В дните, когато мачовете не се определяха от статични положения, дълги хвърляния и бавене на време, а от бързи преходи, смъртоносни удари и неумолима интензивност, Ливърпул и Манчестър Сити бяха в центъра на вниманието. Битките между Гуардиола и Клоп се пренесоха от Германия в Англия, а взаимното им уважение се запази от началото до края и отвъд него.

Гуардиола вярва, че Клоп може да върне Германия на върха

През 2024 година Клоп напусна "Анфийлд" след изключително успешен престой начело, а Гуардиола продължи с Ман Сити. Германският специалист си взе едногодишна почивка от футбола, а през лятото се завърна край тъчлинията с националния отбор на Германия. Междувременно Гуардиола напусна Манчестър Сити и от своя страна, си взе отпуск от треньорството. Сега испанският тактик даде специално интервю пред списание "Бундеслига", в което не пропусна да похвали бившия си съперник и колега.

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Гуардиола похвали Юрген Клоп, като описа германеца като една от най-изявените фигури във футбола и подчерта, че назначаването му за селекционер на Германия е важна стъпка, която може да помогне на отбора да си възвърне мястото сред водещите национални отбори в света. Испанецът заяви, че възхищението му към Клоп е неописуемо, като описа германеца като изключителна личност, която прави света на футбола по-добър: "Той е един от най-добрите хора във футбола и дори не мога да опиша колко много го възхищавам. Той е от онези хора и треньори, които правят света на футбола по-добър."

Испанецът не се ограничи само с личността на Клоп. Той похвали и начина, по който играят отборите му: "Юрген върши невероятна работа. Играчите му се борят за всяка топка чрез контрапресинг, а директният им стил на игра е изключителен. Когато гледам как играят отборите му, често си казвам: "Какъв футбол!" Мисля, че под неговото ръководство Германия ще успее да се върне на мястото, което ѝ се полага, че хората отново ще погледнат по различен начин на националния отбор, че удоволствието ще се завърне и че феновете отново ще се гордеят с отбора си."

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