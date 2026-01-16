Шанс за Ман Юнайтед? Един от най-добрите мениджъри във Висшата лига обяви, че остава без клуб

Един от най-добрите мениджъри в английската Висша лига - Оливър Гласнер, официално потвърди, че ще напусне Кристъл Палас след края на сезона. Новината излезе публично още през декември, а сега Гласнер също призна, че няма да продължи да води Палас отвъд сезон 2025/26, като е готов за ново начало от следващия сезон. На този етап не е ясно дали Гласнер има оферта от друг клуб, но се предполага, че интересът към него ще бъде голям.

Оливър Гласнер напуска Кристъл Палас след края на сезона

"Вече информирах клуба преди месеци, сега търся ново предизвикателство от юни 2026 година", каза Гласнер на пресконференцията преди гостуването на Съндърланд. Новината идва малко след като стана ясно, че капитанът на Палас Марк Гехи ще продължи кариерата си в Ман Сити - раздяла, която бе стопирана от Гласнер през лятото, но в посока Ливърпул, тъй като той заплаши, че ще напусне клуба, ако остане без негов заместник.

Гласнер е спряган за постоянен мениджър на Манчестър Юнайтед

Оливър Гласнер е свързван с Манчестър Юнайтед, който преди дни назначи Майкъл Карик за наследник на Рубен Аморим на поста. Предполага се, че Карик ще остане само до края на сезон 2025/26, след което ще се търси дългосрочно решение, а Гласнер изглежда като много вероятен кандидат за поста. Иначе през 2025-а Гласнер изведе Палас до трофея от ФА Къп, както и от Къмюнити Шийлд, а и до участие в евротурнирите.

