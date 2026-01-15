Лайфстайл:

Бивш нападател на Челси пред завръщане в отбор от топ 4 на Висшата лига

15 януари 2026, 16:01 часа 153 прочитания 0 коментара
Бивш нападател на Челси пред завръщане в отбор от топ 4 на Висшата лига

Английският клуб Астън Вила проявява интерес към бившия нападател на Челси Тами Ейбрахам, съобщава „Скай Спортс“. 26-годишният футболист играе под наем за турския Бешикташ, където е преотстъпен от Рома до края на сезона. Според медиите на Острова бирмингамци търсят да подсилят атаката си, след като Дониел Мален премине в Рома през настоящия трансферен прозорец.

Астън Вила иска Тами Ейбрахам 

Ейбрахам беше част от Астън Вила във второто ниво на английския футбол през сезон 2018/19 под наем от Челси, когато изигра най-силния сезон в кариерата си, вкарвайки 23 гола в първенството. Отборът, воден от Унай Емери, е трети във Висшата лига с 43 точки, на шест зад лидера Арсенал и наравно с втория Манчестър Сити, но с по-лоша голова разлика.

Още: Бивш футболист на Челси разтърси: Остават ми няколко дни живот

Тами Ейбрахам

Ейбрахам напусна Челси през 2021-ва, но "сините" имат клауза за обратно откупуване

Иначе Ейбрахам напусна Челси през 2021 година, преминавайки в Рома за 34 милиона паунда. Любопитното е, че в договора му има заложена клауза за обратна откупуване от "сините" на стойност 68 млн. паунда. Ейбрахам изкара период под наем и в тима на Милан. Той има и 11 мача за националния отбор на Англия.

Още: Синът на полския джазмен, който донесе най-големия трофей в историята на Дания

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Челси Астън Вила Рома Висша лига зимен трансферен прозорец Тами Ейбрахам
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес