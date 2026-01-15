Бивш нападател на Челси пред завръщане в отбор от топ 4 на Висшата лига

Английският клуб Астън Вила проявява интерес към бившия нападател на Челси Тами Ейбрахам, съобщава „Скай Спортс“. 26-годишният футболист играе под наем за турския Бешикташ, където е преотстъпен от Рома до края на сезона. Според медиите на Острова бирмингамци търсят да подсилят атаката си, след като Дониел Мален премине в Рома през настоящия трансферен прозорец.

Астън Вила иска Тами Ейбрахам

Ейбрахам беше част от Астън Вила във второто ниво на английския футбол през сезон 2018/19 под наем от Челси, когато изигра най-силния сезон в кариерата си, вкарвайки 23 гола в първенството. Отборът, воден от Унай Емери, е трети във Висшата лига с 43 точки, на шест зад лидера Арсенал и наравно с втория Манчестър Сити, но с по-лоша голова разлика.

Ейбрахам напусна Челси през 2021-ва, но "сините" имат клауза за обратно откупуване

Иначе Ейбрахам напусна Челси през 2021 година, преминавайки в Рома за 34 милиона паунда. Любопитното е, че в договора му има заложена клауза за обратна откупуване от "сините" на стойност 68 млн. паунда. Ейбрахам изкара период под наем и в тима на Милан. Той има и 11 мача за националния отбор на Англия.

