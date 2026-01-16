Спорт:

Пропаднал трансфер на Ливърпул в последния момент сега се осъществява от Ман Сити

16 януари 2026, 15:21 часа 314 прочитания 0 коментара
Пропаднал трансфер на Ливърпул в последния момент сега се осъществява от Ман Сити

Английският гранд Манчестър Сити е напът да отмъкне един от считаните за сигурни нови попълнения на Ливърпул - Марк Гехи. Защитникът на Кристъл Палас е все по-близо до трансфер на "Етихад" през настоящия зимен трансферен прозорец, след като през лятото неговото преминаване на "Анфийлд" пропадна в последния момент. Сега трансферното гуру Фабрицио Романо съобщава, че Сити напредва сериозно в сделката за Гехи и изглежда, че ще бъде финализирана.

Манчестър Сити е все по-близо до привличането на Марк Гехи

В последните 12 часа ръководството на Манчестър Сити е направило голяма крачка напред в преговорите за Гехи, като клубъте представил важно предложение на защитника по отношение на неговия договор. Защитникът е отворен към трансфер, но пък е склонен и да остане в Палас. Според Фабрицио Романо, сделката е все по-близо до финализиране, като може да се очаква Гехи да заиграе на "Етихад".

Марк Гехи

Гехи бе приел да играе в Ливърпул, но Палас блокира трансфера му в последния момент през лятото

През лятото Ливърпул се договори с Кристъл Палас за цената на играча, както и със самия Гехи за неговите лични условия. Преговорите обаче се случваха в последните часове на летния трансферен прозорец, а в последния момент Палас реши да блокира трансфера, тъй като не успя да привлече негов заместник. Голяма роля изигра и мениджърът Оливър Гласнер, който заплаши, че ако Гехи бъде продаден без да му е намерен заместник, може да напусне клуба.

В крайна сметка ръководството на Палас се вслуша в мениджъра и отказа да продаде Гехи на Ливърпул, въпреки че бранителят се бе съгласил да продължи кариерата си на "Анфийлд". Сега той е по-близо до Манчестър Сити, който е в по-изгодна позиция от действащия шампион на Англия през този сезон. "Гражданите" все още имат реални шансове да станат шампиони на Англия, а освен това играят и на останалите фронтове.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Манчестър Сити Ливърпул Висша лига зимен трансферен прозорец Марк Гехи
