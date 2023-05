Сити се издъни, Арсенал громи, Юнайтед заслужи бронза, а Ливърпул сътвори голово шоу (ВИДЕО)

Извън надпреварите на Стария континент остава и Тотнъм, въпреки че срази Лийдс с 4:1 на "Елънд Роуд". "Шпорите" са осми с 60 точки - на 1 от "лъвовете". OЩЕ: В мултимилионен плейоф: Тим с къща-стадион влезе във Висшата лига! (ВИДЕО). А ето какво се случи в останалите срещи:

Well, that was eventful 😅 pic.twitter.com/JawbDLrotA