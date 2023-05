След 6 години суша: Фейенорд е големият шампион в Ередивизи! (ВИДЕО)

Иначе на стадион “Де Кайп” домакините дръпнаха в резултата с два ранни гола и до края контролираха мача. Осама Идриси откри в 15-ата минута, а три по-късно мексиканският национал Сантяго Хименес удвои преднината на тима си, възползвайки се от асистенция на Игор Пайшао. Именно Пайшао вкара третото попадение в 54-тата минута.

Фейенорд има 79 точки от 32 срещи, което прави невъзможна задачата на преследвача ПСВ да ги настигне в оставащите два сблъсъка, тъй като има 71 пункта в актива си. Тържествата в пристанищния град пък започнаха буквално с последния съдийски сигнал. Това е 16-а титла за клуба в историята на футбола в Нидерландия, но едва втора през настоящия век.

