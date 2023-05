С факли и димки: Фенове прекратиха мач в елита на Нидерландия (ВИДЕО)

Още в 6-ата минута феновете на домакините започнаха да хвърлят по терена черни димки и множество факли. След това пък привърженик на Грьонинген нахлу на терена държейки в ръце плакат против ръководството на клуба. Заради ексцесиите се наложи главният съдия да прибере двата тима в съблекалните и да прекрати срещата още преди да са изтекли 10 минути от началото на мача.

The match between Groningen and Ajax was suspended due to fan invasion. They are protesting against the team's relegation.pic.twitter.com/7kcDlyMdUR