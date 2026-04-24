Старата песен на нов глас: Ман Юнайтед планира ново мащабно лято, готови ли са “червените дяволи“ за революция

През последните години всяко трансферно лято се явява революционно за Манчестър Юнайтед. “Червените дяволи“ имат няколко желания в списъка с потенциални нови футболисти, които да променят отбора. Но когато трансферите пропаднат, или не се взима никой като план “Б“, или се купува някой играч, който не е достатъчно класен, за да вдигне нивото на “Олд Трафорд“. Това лято се очаква да е различно, тъй като от Ман Юнайтед са предвидили поне 9 имена за трансферния прозорец, като цели 8 от тях са предвидени за халфовата линия, информира “The Athletic“.

Мечтаният вариант за Манчестър Юнайтед

Това лято изглежда като правилното за Манчестър Юнайтед да направи нужните иновации, особено в халфовата линия. “Червените дяволи“ уредиха нападението си през миналото лято и сега е време за полузащитата и защитата. В един идеален свят те ще могат да привлекат най-големите имена от тези 9. Това са Елиът Андерсън от Нотингам Форест, който е желан от всички големи отбори във Висшата лига, Адам Уортън от Кристъл Палас, който също е в списъка на много големи клубове и Орлиен Чуамени от Реал Мадрид, който замени Каземиро за “кралете“ и сега може да направи същото за манчестърци.

План “Б“ също не изглежда зле

По-малко известните имена в списъка с желания на Манчестър Юнайтед са Карлос Балеба от Брайтън, Алекс Скот от Борнемут и Матеуш Фернандеш от Уест Хям. Те няма да пристигнат на “Олд Трафорд“ като големи световни звезди, но определено ще бъдат по-бюджетни варианти, а и всеки един от тях е доказал нивото си във висшата лига.

Играчът, когото от Манчестър Юнайтед са набелязали за защитата е централният бранител на Тотнъм Мики ван де Вен. Ако “шпорите“ изпаднат от Висшата лига, нидерландецът със сигурност ще напусне клуба. Но дори и лондончани да се спасят, неговото бъдеще отново не е напълно сигурно. Към него има интерес и от Ливърпул.

